مباراتان في افتتاح كأس «ماسترز للبولو»

دبي (الاتحاد)

ينطلق اليوم كأس الماسترز للبولو 2023 بمشاركة 4 فرق بمعدل هانديكاب 8 «جول»، ويقص شريط الافتتاح «مونت هيسكث» و«ذئاب مهرة» ويمثل فريق مونت هيسكث، لورين ديكسون وجورجينا بريتني وتوماس بلاسيوس وجوني جود، بينما يمثل ذئاب مهرة رجا أبو الجبين، وطارق الحبتور، وحبتور الحبتور، وجوليرمو كوينتو.

ويلتقي فريق «الحبتور أيه إم» و«بن دري لامار» في المباراة الثانية، ويمثل فريق الحبتور، الشيخة عليا آل مكتوم ومحمد الحبتور وبالي أوركويزا ودياز البريدي، بينما يمثل فريق بن دري، ريان العجاجي وراشد بن دري ومحمد بن دري وتوماس اريارتي، وتقام يوم الخميس مباراتا الدور قبل النهائي، فيما تختتم البطولة يوم السبت المقبل.

وأكد محمد الحبتور رئيس اتحاد البولو، أن بطولة الأساتذة لها خصوصية، حيث تجمع معظم اللاعبين الذين شاركوا في بطولات الموسم الحالي، وهي من البطولات متوسطة المستوى وتتسم منافساتها بالندية، ونتوقع أن يرتفع مستوى الأداء والإثارة بسبب التحسن النسبي للطقس الذي ينعكس بشكل مباشر على أداء الخيول.