الثلاثاء 4 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

مباراتان في افتتاح كأس «ماسترز للبولو»

مباراتان في افتتاح كأس «ماسترز للبولو»
4 ابريل 2023 02:01

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«مالية دبي» تفتح باب التسجيل في الدورة الثانية من برنامج «فرص»
«شرطة دبي» تطلق جلسات «ليتس توك» الرمضانية

ينطلق اليوم كأس الماسترز للبولو 2023 بمشاركة 4 فرق بمعدل هانديكاب 8 «جول»، ويقص شريط الافتتاح «مونت هيسكث» و«ذئاب مهرة» ويمثل فريق مونت هيسكث، لورين ديكسون وجورجينا بريتني وتوماس بلاسيوس وجوني جود، بينما يمثل ذئاب مهرة رجا أبو الجبين، وطارق الحبتور، وحبتور الحبتور، وجوليرمو كوينتو.
ويلتقي فريق «الحبتور أيه إم» و«بن دري لامار» في المباراة الثانية، ويمثل فريق الحبتور، الشيخة عليا آل مكتوم ومحمد الحبتور وبالي أوركويزا ودياز البريدي، بينما يمثل فريق بن دري، ريان العجاجي وراشد بن دري ومحمد بن دري وتوماس اريارتي، وتقام يوم الخميس مباراتا الدور قبل النهائي، فيما تختتم البطولة يوم السبت المقبل.
وأكد محمد الحبتور رئيس اتحاد البولو، أن بطولة الأساتذة لها خصوصية، حيث تجمع معظم اللاعبين الذين شاركوا في بطولات الموسم الحالي، وهي من البطولات متوسطة المستوى وتتسم منافساتها بالندية، ونتوقع أن يرتفع مستوى الأداء والإثارة بسبب التحسن النسبي للطقس الذي ينعكس بشكل مباشر على أداء الخيول.

كأس الماسترز للبولو
دبي
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
«الفاو»: الإمارات شريك موثوق في الإغاثة الدولية
الإمارات
«الفاو»: الإمارات شريك موثوق في الإغاثة الدولية
اليوم 02:03
فلسطينيون يستعدون لتناول طعام الإفطار في ساحة المسجد الأقصى (أ ف ب)
عربي ودولي
الإمارات تدعو للدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط
اليوم 02:03
العراقيون يشكون ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال رمضان
عربي ودولي
العراقيون يشكون ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال رمضان
اليوم 02:03
تأهب أمني بنيويورك عشية مثول ترامب أمام القضاء
عربي ودولي
تأهب أمني بنيويورك عشية مثول ترامب أمام القضاء
اليوم 02:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©