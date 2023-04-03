أهداف «الكبار» من خارج المنطقة.. «نادرة»!

عمرو عبيد (القاهرة)

تراجعت نسب تسجيل الأهداف من التسديدات بعيدة المدى في الموسم الحالي حتى الآن، مقارنة بحصاد النسخة الماضية، حيث اهتزت الشباك مؤخراً بواسطتها بنسبة 11.7% مقابل 15.6% في نهاية الموسم السابق، وبالطبع تقلصت معدلات كبار الهدافين الخاصة بهذا النوع من الأهداف، ليتراجع المعدل إلى حد ما مقارنة بالوضع مع هدافي الدوريات العربية أو الأوروبية!

2

هدفان فقط من خارج منطقة الجزاء حملا توقيع كبار هدافي دوري أدنوك للمحترفين، حيث سجّل علي مبخوت هدفاً منهما وأحرز فابيو ليما الآخر، بينما لم تظهر تلك الخانة على الإطلاق في قائمة الأهداف الغزيرة للمتألق لابا كودجو، الذي هز الشباك 22 مرة داخل المنطقة، ويُمثّل هذا الحصاد نسبة 3.6% فقط من إجمالي أهداف «الثلاثي» مجتمعين!

3

وفي قائمة «توب تن» الخاصة بأفضل هدافي دورينا، لم يبرز إلا اسم سفيان رحيمي في هذا الصدد، حيث أحرز نجم «الزعيم» 3 أهداف من تسديدات بعيدة المدى ليكون الأفضل على الإطلاق، وأتت جميعها من «الحركة» لتمثل نسبة 30% من إجمالي أهدافه، وتساوى معه جاستون سواريز الذي سجل جميع أهدافه الـ3 مع «السماوي» من خارج منطقة الجزاء، بينها هدف من ركلة حرة مباشرة، كما ظهر كايو لوكاس بهدفين من هذا النوع مع «الملك»، مثّلا نسبة 22% من إجمالي أهدافه.

13

الأقدام اليُمنى ظهرت كأفضل وسيلة لتسجيل تلك الأهداف بعيدة المدى، حيث استخدمها اللاعبون في بلوغ الشباك 38 مرة، بنسبة 74.5% من الإجمالي، مقابل 13 هدفاً فقط للاعبين أصحاب الأقدام اليُسرى، بنسبة 25.5%، التي جاء منها 5 أهداف عبر «الحركة» مقابل 8 من الركلات الثابتة، بينها 4 بركلات حرة مباشرة سجلها فابيو ليما وماتيوس بيريرا وعبد الله رمضان وجاستون سواريز.

7

وعلى صعيد المقارنة مع الدوريات العربية الكبرى، سجّل كبار هدافي بطولتي الدوري في مصر والسعودية 7 أهداف من خارج منطقة الجزاء، بواقع 3 أهداف سعودية من «الثلاثي الكبير» عبد الرزاق حمدالله وتاليسكا وإيجالو، تُمثّل نسبة 7% من حصادهم مجتمعين، حيث سجل تاليسكا هدفين مقابل هدف لحمدالله ولم يفعلها إيجالو، في حين بلغت النسبة بين أول 6 هدافين في الدوري المصري 8.5%، وكان أبرزهم في ذلك «زيزو» هداف الزمالك بهدف وحيد من إجمالي 8، بينما لم يُسجّل المتصدر الأنجولي مابولولو، مهاجم الاتحاد السكندري، أي هدف من خارج المنطقة!

17

الأمر يظهر بصورة مختلفة عند إجراء المقارنة مع 17 هدفاً بعيد المدى سجلها كبار الهدافين الأوروبيين، إذ أحرز أفضل 3 هدافين في «البريميرليج» 5 أهداف من خارج منطقة الجزاء، وحملت توقيع هالاند مرة واحدة مقابل هدفين لكل من هاري كين وإيفان توني، بنسبة 7.6% من إجمالي أهدافهم، بينما هز ليفاندوفسيكي وبنزيمة الشباك 3 مرات في «الليجا» بهذا الأسلوب بواقع هدف للبولندي و2 للفرنسي، بنسبة 9.7% من حصادهما، مقابل 3 أهداف لكبار «الكالشيو» موزعة بين «ثنائية» لاوتارو مارتينيز وهدف للنيجيري لوكمان لأن مواطنه أوسيمين لم يسجلها قط، وظهرت النسبة 6.25% في إيطاليا مقابل 5.5% في فرنسا، التي شهدت تسجيل 3 أهداف منها 2 لكليان مبابي وهدف لأليكسندر لاكازيت.