ذكاء الحمادي ينتصر على مهارة بالعربي

علي معالي (دبي)

فرض زايد أحمد الحمادي نفسه على الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد التألق اللافت في حراسة مرمى فريقه البطائح أمام عجمان، ونجاحه في التصدي لضربتي جزاء وهو رقم قياسي يحدث لأول مرة في دوري هذا الموسم، بتصدي حارس مرمى لركلتين بشكل مباشر وصريح، حيث تكرر احتساب ركلتي جزاء في مباراة واحدة من قبل جمعت الوحدة واتحاد كلباء، وكانت في الجولة الـ 15، حين احتسب الحكم محمد عمر العلي ضربتي جزاء لاتحاد كلباء في الدقيقتين 63 و64، وأهدرهما لاعب الوسط السلوفاكي فيليب كيش، وكانت النتيجة وقتها تقدم الوحدة 2- 0، وتصدت العارضة يومها للضربتين.

وتعامل زايد الحمادي بذكاء مع فراس بالعربي، حيث تحرك في الضربتين في زاوية واحدة، وقال لـ «الاتحاد»: «كنت أعلم مسبقاً أين يسدد فراس بالعربي كراته التي يسجل منها ضربات الجزاء، حيث سبق وأن سجل مع فريقه 4 أهداف من ضربات جزاء من أصل 10 أهداف سجلها حتى الآن في المسابقة».

أضاف: «نقطة في الظروف التي مر بها فريقي البطائح تعتبر مكسباً، بعد حالتي الطرد في الشوط الثاني، حيث لعبنا لفترة طويلة بـ 10 لاعبين، ثم فترة أخرى بـ 9 لاعبين، ولو نجح فراس بالعربي في التسجيل لتغير الوضع تماماً، ولكن نجحت في التصدي للضربتين بثبات وتركيز».

وقال الحمادي: «لم يحالفنا التوفيق في الكثير من المباريات هذا الموسم، رغم أننا كنا في بعض هذه المباريات الأفضل، وما حدث في لقاء عجمان الأخير خير دليل، حيث قدمنا بالشوط الأول أفضل ما لدينا من كافة النواحي، ولكن تغيرت الظروف في الشوط الثاني بشكل لم أتوقعه، ودارت أحداث غريبة سواء بالطرد أو ضربات الجزاء، لكن في النهاية خرجنا بنقطة ثمينة».