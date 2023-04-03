«رباعي الكأس الأغلى» يرفضون الفوز في الجولة 21 لـ«دوري أدنوك»

معتصم عبدالله (دبي)

أثارت نتائج مباريات الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي للبطولة الأولى «كأس رئيس الدولة»، ممثلين في الشارقة، عجمان، الوصل، والعين، في «الجولة 21» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، قلق الجماهير قبل جولة «ذهاب الكأس» المقررة الأربعاء المقبل على ملعبي الشارقة وزعبيل، في انتظار الإياب الحاسم في 14 أبريل.

وشهدت «الجولة 21» لدوري أدنوك، تعادل الشارقة أمام مضيفه الوحدة من دون أهداف، فيما اكتفى عجمان بنقطة من ملعب مضيفه البطائح بالتعادل 1-1، في الوقت الذي خسر فيه الوصل على ملعبه في «زعبيل» أمام ضيفه الجزيرة 1-2، فيما فشل العين في تقليص فارق النقاط مع شباب الأهلي المتصدر بالتعادل 1-1 على استاد هزاع بن زايد.

وسبقت حالة «عدم الفوز» للرباعي «الملك» و«البرتقالي» و«الإمبراطور» و«الزعيم»، المواجهات المرتقبة في ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، والمقررة غداً، حيث يستقبل الشارقة جاره عجمان على «الملعب البيضاوي» في الإمارة الباسمة، فيما يواجه الوصل ضيفه العين على ملعب زعبيل في دبي.

وبدا الوصل أكبر الخاسرين من بين رباعي الكأس الأغلى في «الجولة 21»، بعدما فرط في تقدمه بهدف أمام ضيفه الجزيرة إلى خسارة 1-2، مهدراً فرصة معنوية كبيرة في الانفراد بوصافة الترتيب أمام منافسه العين، ليبقى في مركزه الرابع برصيد 40 نقطة.

ومثلت الخسارة أمام «فخر أبوظبي» الثالثة للوصل في الموسم الحالي أمام فرق النصف الأعلى للترتيب، بعدما خاض 8 مواجهات مباشرة أمام المنافسين اكتفى بالفوز في مباراة واحدة أمام الشارقة 1-0، مقابل التعادل في 4 والخسارة في ثلاث مواجهات أخرى، أمام فرق شباب الأهلي، العين، الوحدة، الشارقة، والجزيرة.

وتبحث الفرق الأربعة عن أسبقية إيجابية في مباريات ذهاب نصف نهائي الكأس الأغلى، قبل جولة الإياب الحاسمة المقررة في 14 أبريل على ملعبي راشد بن سعيد في عجمان، واستاد هزاع بن زايد بالعين، ويسبق الإياب خوض الفرق الأربعة مباريات الجولة 22 في «دوري أدنوك للمحترفين».

وتشهد الجولة المقبلة للدوري «22» أيام الجمعة والسبت والأحد 7 و8 و9 أبريل، اختبارات متفاوتة لرباعي «الكأس الأغلى»، أبرزها عجمان والوصل في معقل «البرتقالي»، فيما يحل العين ضيفاً على خورفكان، ويستقبل الشارقة ضيفه الظفرة.