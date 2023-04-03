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«العميد» يعزف «لحن الثلاثية» بعد 750 يوماً

«العميد» يعزف «لحن الثلاثية» بعد 750 يوماً
4 ابريل 2023 02:01

دبي (الاتحاد)

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انتظر «العميد النصراوي» أكثر من 750 يوماً للاحتفال بنغمة الانتصارات المتتالية على التوالي في «دوري أدنوك للمحترفين»، بفوزه الثالث على التوالي أمام ضيفه اتحاد كلباء 3- صفر ضمن «الجولة 21»، والذي أعقب انتصار «الأزرق» في مباراتين أمام بني ياس والعين 1-0 في الجولتين 19 و20 على التوالي.
وتعود المرة الأخيرة لسلسلة الانتصارات المتتالية لـ «العميد» في الدوري إلى موسم 2020- 2021، حينما تفوق على فرق عجمان 3-0، وحتا 2-0، والشارقة 2-1 في الجولات 16 و17 و18 للدوري، خلال الفترة من 18 فبراير وحتى 7 مارس 2021.
واستعاد «الأزرق» خلال الجولات الثلاث الأخيرة «البوصلة» بحصد 9 نقاط من أصل 23 في رصيده الإجمالي، ليرتقي إلى المركز التاسع في الترتيب العام، وحافظ «العميد» على نظافة شباكه في المباريات الثلاث، ونجح في تحقيق الفوز الأكبر في سجله خلال الموسم الحالي بثلاثية أمام «النمور».
ودفعت النتائج الإيجابية في الجولات الثلاث الماضية، الكرواتي جوران توميتش مدرب «العميد» للإشادة بلاعبيه والظهور الإيجابي، خاصة في مباراة كلباء، وقال: «استعدنا الثقة خاصة على صعيد الأداء الهجومي، وأهنئ كل اللاعبين على الفوز المستحق»، لافتاً إلى أن الفوز تحقق أمام منافس قوي.

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