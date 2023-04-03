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عجمان.. السيناريو المكرر

عجمان.. السيناريو المكرر
4 ابريل 2023 02:01

رضا سليم (دبي)

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يواصل فريق عجمان نتائجه الإيجابية في دوري أدنوك للمحترفين، بالوصول إلى الجولة الخامسة على التوالي دون خسارة منذ الهزيمة الأخيرة أمام الشارقة برباعية في الجولة الـ16، ورغم أن الفريق تعادل في آخر 3 مباريات أمام البطائح والجزيرة وخورفكان وقبلها الفوز على بني ياس ودبا، إلا أن الفريق لم يخسر على مدار 42 يوماً حتى الآن، والمثير أن «البرتقالي» سيعود مجدداً لمواجهة الشارقة في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة غداً.
وشهد الدور الأول سيناريو مكرر عندما خسر عجمان أمام الشارقة في الجولة الثالثة 2-3، وبعدها لعب 5 مباريات دون خسارة، حيث فاز على دبا وبني ياس والجزيرة والبطائح وتعادل مع خورفكان.
وكان الفريق بحاجة إلى فوز للتقدم إلى المركز السادس إلا أن النقطة 35، التي حققها بالتعادل مع البطائح وضعته في المركز السابع.
والمثير أن الفريق في آخر 3 جولات للدوري، تساوت أهدافه التي سجلها مع الأهداف التي سكنت شباكه، وهي المواجهات التي حقق فيها التعادل.

عجمان
دوري أدنوك للمحترفين
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