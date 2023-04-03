تعاون إماراتي وروسي في مجال التنس

دبي (الاتحاد)

استقبل الشيخ حشر بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد التنس، ضيفه شامل تاربشجيف رئيس الاتحاد الروسي للتنس، على مأدبة الإفطار بمجلسه الرمضاني في دبي، حيث بحثا العلاقات الرياضية المتنامية بين البلدين وتحديداً في رياضة التنس، حيث أكد الشيخ حشر بن جمعة آل مكتوم أن لعبة التنس أسهمت بتحقيق نقلة نوعية مميزة من خلال رفع مستوى المنافسة ونشر ثقافة ممارسة اللعبة بشكل مميز، وأشاد بالتطور الكبير الذي تشهده رياضة التنس على مستوى العالم ودور اللاعبين الروس في ذلك، داعياً إلى مزيد من التعاون المشترك لتعزيز التطور الذي تشهده رياضة التنس في الإمارات.

وحضر اللقاء أحمد عبد الملك أهلي نائب رئيس اتحاد للتنس، وناصر المرزوقي الأمين العام للاتحاد، والأعضاء علياء بوجسيم وخليفة بن هندي وعبد الكريم رحمة.

وأشاد الضيف الروسي بدور دولة الإمارات في تعزيز تطور رياضة التنس في العالم، ووصفه بالدور المميز من خلال استضافتها وتنظيمها لأقوى بطولات التنس في العالم، مما ساهم بنقلة نوعية في كافة الجوانب، مؤكداً أن بطولات دبي السوق الحرة، ومبادلة والحبتور للسيدات، وبطولات تنس الشاطئية والفيد كاب وبطولات الشباب التصنيفية، ساهمت برفع مستوى المنافسة بين اللاعبين في مختلف الأعمار من الجنسين ومهدت للكثير من الأبطال العالميين والمواهب للحصول على فرصتهم كاملة بالتنافس لأجل الفوز، ومعبراً عن سعادته لخوض لاعبين من روسيا نهائي النسخة الماضية لبطولة دبي السوق الحرة، وهما ميدفيديف وبروبليف مما يؤكد قوة التنس في روسيا.

وفي هذا السياق، أكد أحمد عبد الملك أهلي نائب رئيس اتحاد التنس، أن رئيسي الاتحادين بحثا سبل التعاون المشترك وآفاق العمل المستقبلي، للمساهمة بنقلة نوعية مضافة لرياضة التنس في الإمارات من خلال إقامة المعسكرات التدريبية المتبادلة في البلدين، والمشاركة في البطولات وتبادل الخبرات وسط ترحيب مشترك لمواصلة العمل الرياضي الهادف، حيث تم تبادل الأفكار والمقترحات وتبادل الزيارات لتنفيذ ذلك، وقال أهلي إنه ستتم دراسة جميع التوصيات والأفكار للمزيد من المكاسب الرياضية.