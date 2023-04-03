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نتائج إيجابية للجودو في بطولة أنطاليا

نتائج إيجابية للجودو في بطولة أنطاليا
4 ابريل 2023 02:01

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت مساء أمس الأول بطولة انطاليا جراند سلام للجودو التي نظمها الاتحاد التركي للجودو بإشراف الاتحاد الدولي بمشاركة 600 لاعب ولاعبة من 83 دولة من بينها 4 منتخبات عربية في مقدمتها منتخب دولة الإمارات، بجانب منتخبات الكويت، المغرب والجزائر.
ونجح اللاعب العائد من الإصابة معروف ماجو في بلوغ الدور الثالث من منافسات وزن فوق 100 كجم، وتفوق لاعبنا علي التركي صاحب الأرض والجمهور توتار تونا هان بنتيجة 11/صفر، مما أهله للدور الثالث لمقابلة بطل هولندا واوربا ليخسر اللقاء بفارق النقاط ويودع البطولة بحصيلة ممتازة من نقاط التأهل للأولمبياد وهو ما يهدف له الاتحاد برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي من تعدد وتنوع مشاركات المنتخب الأول الدولية.
وكان لاعبنا جريجوري أرام قد بدأ مشواره في تصفيات الوزن الثقيل تحت 90 كجم بالفوز على البريطاني العنيف جدا جمال بيتجراف وقدم أرام كافة فنون اللعبة لقوة خصمه وخروجه عن اللعب النظيف مرارا والذي نال على أثره إنذارا ليتأهل لاعبنا لملاقاة بطل فرنسا لابورد ماكس، واجاد أرام أمام بطل فرنسا وتقدم 1/صفر حتى آخر 30 ثانية ليأتي قرار خسارته في الجولة الثانية من تصفيات المجموعة بقرار من الطاولة وبتدخل تقنية الفار ليضيف نقاط جديدة لرصيده في مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024.
ومع ختام البطولة فاز منتخب فرنسا للجودو باللقب برصيد 5 ميداليات ذهبية وبرونزيتين، ثم منتخب هولندا وصيفاً بذهبيتين وفضية والثالث البرازيل بذهبيتين وبرونزيتين، ثم بطل العالم منتخب اليابان بذهبية وفضية واختتمت تركيا استضافتها بالفوز بذهبية وببرونزيتين خامساً.

الجودو
منتخب الجودو
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