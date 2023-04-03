معسكر تركي يجهز منتخبنا «القوى» لبطولتي آسيا وغرب آسيا

أبوظبي (وام)

دشن منتخب ألعاب القوى معسكره الإعدادي في تركيا ضمن تجهيزاته للمشاركة في بطولة آسيا للناشئين المقرر إقامتها في طشقند بأوزبكستان، خلال الفترة من 24 أبريل الحالي إلى الأول من مايو المقبل، وبطولة غرب آسيا لألعاب القوى خلال الأسبوع الأخير من أبريل.

يترأس بعثة المنتخب فهد عبد الله بن جمعة، نائب رئيس الاتحاد، ويستمر المعسكر الذي انطلق 31 مارس الماضي حتى موعد البطولة 24 أبريل الحالي.

وتضم قائمة المنتخب 13 لاعباً من الفئات المختلفة، هم معاذ فوزي جوهر«حواجز» من نادي الشارقة، وسلطان سمان سيف «400 متر»، من نادي الشارقة، وحسن طالب حسن «100 متر»، من نادي الإمارات، ومحمد سالم عوض، «100 +200 متر»، من نادي الإمارات، وراشد عبيد راشد، «400 متر»، من نادي اتحاد كلباء.

كما تضم القائمة يوسف محمد يوسف، «400 متر» من نادي النصر، وأحمد عيسى صالح، «200 +400 متر»، من نادي الحمرية، وفيصل مصطفى محبوب، رمي من نادي شباب الأهلي، وعبدالله خميس مرزوق، رمي من نادي النصر، ونواف حسن زيد، رمي، من نادي خورفكان، ومحمد يوسف محمد، رمي من نادي دبا الحصن، وفهد سليمان سالم، وثب، من شباب الأهلي، وسالم حسن، وثب طويل، من نادي الشارقة.

ويرافق البعثة بعض المدربين وهم مبروك المليتي مدرب السرعات والحواجز، وحسن محمد محمود مدرب الرمي، وريجان جيرماني مدرب الوثب، ومحمد الكعبي مساعد مدرب.

ويحرص اتحاد ألعاب القوى على تبني مبادرات تستهدف إعداد أبطال المستقبل في أم الألعاب، من خلال منظومة متكاملة لإعداد اللاعبين واللاعبات، والمشاركة في البطولات الإقليمية والقارية لصقل مهاراتهم وبناء قدراتهم وإكسابهم الخبرة لاستشراف مستقبل اللعبة وتطورها.

وتتضمن خطة ورؤية الاتحاد ولجنة المنتخبات العمل على المسارات المناسبة بالإعداد الشامل للمنتخبات الوطنية، وتنفيذ البرامج التدريبية وفق أفضل الممارسات، من خلال المعسكرات الخارجية، لبناء أجيال قادرة على رسم واقع مشرف لرياضة ألعاب القوى في المستقبل.