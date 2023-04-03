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مانشيني ينتقد «الفيفا»

مانشيني ينتقد «الفيفا»
3 ابريل 2023 22:25

روما (أ ف ب) 

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انتقد مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني، قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» رفع عدد المنتخبات المشاركة في النسخة القادمة من كأس العالم عام 2026 إلى 48 منتخباً.
وقال مانشيني: «يتعين علينا تقليص عدد المباريات التي يخوضها اللاعبون. أما هنا فنقوم بزيادة عددها بشكل كبير في حين يتوجب علينا تقليصها لكي يتسنى للاعبين التقاط أنفاسهم بعض الشيء».
وأضاف «سنصل إلى لحظة سيكون فيها اللاعبون منهكون جداً».
ويرتبط مانشيني بعقد مع الاتحاد الإيطالي حتى عام 2026 موعد إقامة كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث سيشارك في هذه النسخة 48 منتخباً بدلاً من 32 ليرتفع عدد المباريات من 64 إلى 104.
وبحسب النظام الجديد، ستوزع المنتخبات على 12 مجموعة من 4 منتخبات، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها إلى دور الـ32. كما أن رباعي نصف النهائي سيخوض ثماني مباريات بدلاً من سبع كما حصل في النسخة الأخيرة.

مانشيني
كأس العالم
الفيفا
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