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«أكاديمية الشرطة» بالشارقة تجهز منتخب القوس والسهم للبطولات المقبلة

«أكاديمية الشرطة» بالشارقة تجهز منتخب القوس والسهم للبطولات المقبلة
3 ابريل 2023 22:17


أبوظبي (وام)
دشن لاعبو منتخب القوس والسهم استعداداتهم في المعسكر الإعدادي بأكاديمية الشرطة في إمارة الشارقة على فترتين صباحاً ومساء، ضمن مرحلة التحضير للاستحقاقات المقبلة التي تنتظر المنتخب.
ويندرج المعسكر الإعدادي ضمن خطة مجلس إدارة الاتحاد لإعداد أبطال يمتلكون القدرة على تحقيق الإنجازات الخارجية، لتأكيد مرحلة التطور التي حققها المنتخب في المشاركات الماضية، كما تقام أيضاً تدريبات متنوعة على مستوى الأندية في الدولة، في إطار الرؤى المشتركة بين الاتحاد والأندية. 

وتشهد المرحلة المقبلة استحقاقات دولية وقارية وإقليمية مهمة من بينها دورة الألعاب الآسيوية في الفترة من 2 إلى 11 يونيو المقبل، وبطولة العالم في برلين في الفترة من 29 يوليو إلى 7 أغسطس المقبلين، كما تستضيف تونس البطولة العربية في نسختها الـ 12 للفئات «رجال وسيدات وشباب وشابات» من 25 أبريل الحالي إلى 1 مايو المقبل، بجانب بطولة سلوفينيا من 12 إلى 14 مايو المقبل. 

وعلى المستوى المحلي، ستقام بطولة داخل الصالات في الفترة من 5 إلى 6 يونيو، بالإضافة إلى اختبارات المنتخب الوطني المقررة من 23 إلى 25 يونيو. 

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وأكد عادل الحمادي عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المنتخبات، أن اتحاد القوس والسهم بقيادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي يرسخ جهوده المستدامة لتطوير اللعبة، وتصميم المبادرات البناءة التي تعزز إرساء المعايير المحفزة لتطوير مهارات اللاعبين واللاعبات، وتعزيز قدراتهم لصناعة أبطال يمثلون الدولة في المحافل الخارجية، وفق أفضل الممارسات والمعايير التي تحقق المنجزات الوطنية.
وقال: المشاركة في البطولات الخارجية تعزز التوجهات الداعمة لإكساب جميع العناصر الخبرة الميدانية والكفاءة المهنية التي تمهد الطريق لاستشراف مستقبل أفضل لهذه اللعبة.
وأوضح عادل رجا المدير الفني للاتحاد أن المعسكر التدريبي فرصة لتعزيز جاهزية جميع العناصر قبل الانتقال إلى أجواء المنافسات الرسمية، خاصة أن اللعبة آخذة بالتطور وفق أفضل الممارسات، من خلال حرص الاتحاد على تبني البرامج التي تمهد الطريق للوصول إلى أفضل المخرجات. 

وقال: لدينا في الاتحاد خطة متكاملة لأجل الوصول إلى الأهداف المرجوة، ونعمل من خلال هذه البرامج إلى رفع مستوى الإعداد للاعبين واللاعبات، وننطلق من أرضية قوية وضعت اللعبة في مستويات متميزة، خاصة عندما ندرك أن المرأة الإماراتية في القوس والسهم وصلت إلى الصدارة العربية في التصنيف، بجانب النتائج القوية التي تحققت مؤخراً في البطولتين الدولية والعربية بالعراق.

أكاديمية الشرطة
اتحاد القوس والسهم
دورة الألعاب الآسيوية
رماية القوس والسهم
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