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الرياضي

الدفاع المدني بطل «الألعاب الشعبية» في «عجمان الحكومية»

الدفاع المدني بطل «الألعاب الشعبية» في «عجمان الحكومية»
3 ابريل 2023 22:12

 
عجمان (الاتحاد)

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أحرز فريق الإدارة العامة للدفاع المدني لقب بطولة الألعاب الشعبية التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2023.
تضمنت البطولة سلسلة من الألعاب الشعبية، جرى التنافس فيها بين 7 فرق في مرحلة التصفيات، وهي ألعاب شد الحبل والكرابي والميت، وشهدت المنافسات إقبالاً وتفاعلاً كبيراً من الجمهور الذي استمتع بمباريات تراثية مليئة بالإثارة والحماس.
وجاء تفوق فريق الدفاع المدني على منافسيه في مرحلة النهائيات بمجموع 16 نقطة، تلاه في الترتيب فريق القيادة العامة لشرطة عجمان «أ» والذي جاء في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وحل القيادة العامة لشرطة عجمان «أ» في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، بينما جاء شبيه الريح في المركز الرابع برصيد نقطتين.
وفي منافسات كرة قدم الصالات، نجح فريقا الإدارة العامة للدفاع المدني ودائرة البلدية والتخطيط في التأهل إلى الدور نصف النهائي بعد فوز الأول على فريق ملاعب الجوكر 3-0، وانتصار الثاني على شباب الرقايب 9-2.
ويأتي تأهل الفريقين للدور نصف النهائي بعد خوضهما 3 مباريات ضمن المجموعة الأولى، حيث حققا الفوز في مباراتيهما أمام ملاعب الجوكر وشباب الجوكر، فيما انتهت المواجهة المباشرة بينهما بالتعادل، ليتأهل الإدارة العامة للدفاع المدني من بوابة الصدارة برصيد 7 نقاط متفوقاً بفارق الأهداف على دائرة البلدية والتخطيط الثاني.
من جانبٍ آخر، دخلت منافسات بطولة البادل تنس فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية مراحلها الأخيرة، إذ تقام مرحلة الدور نصف النهائي بمباراتين، حيث يلتقي في المباراة الأولى فريق دائرة البلدية والتخطيط ومصرف عجمان وصيف النسخة الماضية، فيما تجمع المباراة الثانية، يوم الأربعاء، الإدارة العامة للدفاع المدني والقيادة العامة لشرطة عجمان.
أما في منافسات بطولة كرة القدم، فتختتم يوم غدٍ مباريات الدور ربع النهائي بمواجهة الإدارة العامة للدفاع المدني مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في العاشرة مساءً، بينما يلعب حامل اللقب دائرة البلدية والتخطيط أمام فريق مصرف عجمان في الحادية عشرة مساءً.

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