«دواثلون الشارقة الخيري» يدعم مبادرة «تُبنى مكتبة»

الشارقة (الاتحاد)

ضمن سلسلة فعالياته الرياضية المجتمعية الرمضانية، ينظم مجلس الشارقة الرياضي «دواثلون الشارقة الخيري» بالمدينة الجامعية يوم السبت المقبل، بالتعاون مع بيت الحكمة والقدرة للخدمات الرياضية وعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية الداعمة، وتستهدف الفعالية 300 مشارك.

يعتبر الدواثلون من السباقات المركبة ومعترفاً بها رسمياً من الاتحاد الدولي للترايثلون وتشمل الجري والدراجات، تبدأ بالجري ثم ركوب الدراجة وتنتهي بالجري مرة أخرى، وتتضمن دواثلون الشارقة الخيري سباقين للجري وسباقاً للدراجات، وذلك عبر 4 فئات ابتداء من الساعة 9:40 مساء على النحو التالي: الأولى للمسافات الطويلة (جري 10 كلم ودراجة 40 كلم وجري 5 كلم)، والثانية سوبر سبرينت (جري 2.5 كلم ودراجة 10 كلم وجري 2.5 كلم)، والثالثة سبرينت (جري 5 كلم ودراجة 20 كلم وجري 2.5 كلم)، والرابعة جونيور(جري 1.5 كلم ودراجة 10 كلم وجري 1.5 كلم).

وقال عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي: يحظى الدواثلون باهتمام واسع ومشاركة كثيفة من الشباب لأنها تستنفر إمكاناتهم البدنية وتنمي قدراتهم ما بين رياضة الجري وركوب الدراجات الهوائية، ولأول مرة يجعل المجلس هذا السباق خيرياً ليُخصص جزءٌ من ريعه دعماً لمبادرة «تُبنى مكتبة» مع بيت الحكمة ومؤسسة كلمات لتمكين الأطفال، بهدف توزيع عدد من الكتب والمواد المعرفية للأطفال العرب اللاجئين والنازحين للمحافظة على لغتهم وموروثهم الثقافي العربي خلال تواجدهم خارج بلدانهم الأصلية، مضيفاً أنه يأتي دعم المجلس لهذه المبادرة ضمن أهدافها ونشر الثقافة الرياضية، والسعي لنقلها من جيل لآخر لاستمرار دور الرياضة المتميز في حياة الأفراد والمجتمعات.

من جهته، قال ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس: سعداء بالتعاون مع بيت الحكمة ومؤسسة كلمات في هذه المبادرة الخيرية التي يتوقع لها نجاح كبير في توقيتها في الشهر الفضيل، حيث يكرس المجلس من خلالها مفهوم الرياضة كأسلوب حياة للمحافظة على اللياقة والصحة، وتم تصميم ميدالية خاصة بالسباق، تحمل طابع السباق «جري/دراجة/جري» على شكل قطع تركيب الصور، ليتم استكمال الميدالية ببقية سلسلة سباقات الرياضات المركبة «الأكواثلون والترايثلون» وسيحصل الفائزون بالمراكز الأولى على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، بالإضافة إلى ميدالية مشاركة عند خط النهاية لجميع المتسابقين مع شهادة إلكترونية.