الرميثي يعانق لقب الفئة الأولى في بطولة الإمارات لقفز الحواجز



أبوظبي (الاتحاد)



توّج الفارس محمد شافي الرميثي على صهوة الفرس «كارامبا» من نادي أبوظبي للفروسية، بطلاً لفرسان الفئة الأولى في بطولة الإمارات الـ24 لقفز الحواجز 2023، والتي جرت فعالياتها على ميدان صالة أكاديمية بوذيب للفروسية بمنطقة الختم في أبوظبي.

وأقيمت البطولة بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، وبرعاية شركة لونجين راعي دوري الإمارات لقفز الحواجز وبدعم ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، وتضمنت المنافسة 15 شوطاً لجميع فئات فرسان الإمارات لقفز الحواجز، على مدى ثلاثة أيام من الجمعة إلى الأحد، وبلغ مجموع جوائزها 600 ألف درهم.

حضر المنافسات وتوّج الفائزين، أحمد السويدي، المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية والسباق، وسلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية.

وكان الشوط الأول على حواجز 140 سم «الجمعة»، والثاني من جولة واحدة على ذات الارتفاع «السبت»، والشوط الثالث من جولتين، وأقيم في ختام أيام البطولة «الأحد»، وصمم مساره بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم.

وفاز الفارس هزاع حمد الظاهري والجواد «إلوي» من نادي أبوظبي للفروسية، في منافسة كأس الاتحاد، وجاءت من شوطين، الأول من جولة واحدة، والثاني من جولتين على حواجز 130 سم، وتنافس فيها 23 فارساً، نجح منهم 4 فرسان في إكمال الجولات دون خطأ.

وتوّج الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي مع «كونكورديا» من اسطبلات الشراع، بلقب بطولة الإمارات لفئة الفرسان الشباب، وذلك عقب تغلبه في شوطين، الأول من جولة واحدة على 130 سم، والثاني من جولتين على حواجز 135 سم، وتنافس فيهما 5 فرسان.

وحاز الفارس عبد الله حمد الكربي مع «ديمفيس» من نادي الشارقة للفروسية، لقب بطولة الإمارات لفئة «الجونيورز»، وتنافس فيها 9 فرسان.

وتصدر الفارس عبد الله أحمد الشرفا بالفرس «فيفا» من نادي الشارقة للفروسية، فرسان فئة المستوى الثاني في بطولة الإمارات لقفز الحواجز 2023، على حواجز ارتفاعها 120 سم، وتنافس فيها 28 فارساً، ونجح فارسان في إكمال الجولتين دون خطأ، أولهما الفارس الشرفاء.

وحصد الفارس مصعب محمد اليماحي لقب بطولة الإمارات لفئة الفرسان المبتدئين، وتنافس في شوطيها 35 فارساً وفارسة، على حواجز 115 سم، ونجح 4 فرسان في إكمال الشوطين دون خطأ، أولهم الفارس اليماحي مع «دايموند ليق» من نادي الشارقة للفروسية.

وظفر الفارس عبد الله إبراهيم الموسى فئة الفرسان الأشبال بلقب بطولة الإمارات لقفز الحواجز مع «إلين دو لانفوكس» من منتجع الفرسان الرياضي الدولي، وجرى التنافس بينهم في شوطين من جولة واحدة، على حواجز "110 ـ 115"سم، شارك فيهما 18 فارساً، ونجح 4 فرسان في إكمالهما دون خطأ، و3 منهم من نادي الشارقة للفروسية.