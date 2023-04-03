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«دراجات الإمارات» على القمة في طواف فلاندرز

«دراجات الإمارات» على القمة في طواف فلاندرز
3 ابريل 2023 16:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

نجح فريق الإمارات للدراجات في الفوز بلقب طواف فلاندرز عن طريق السلوفيني تادي بوجاتشار الذي صعد لمنصة التتويج، بفارق 16 ثانية عن فان دير بويل (من فريق ألبيتشن-ديشينيك).
وواجه الدراجون صعوبة خلال السباق نظراً لبعض الحوادث التي وقعت في الجزء الأول والأوسط من الطريق، وكان تيم ويلينز أحد ضحايا هذه التصادمات، فأصيب بكسر في الترقوة اليسرى.
بعدها تمكن فريق الإمارات الاعتماد على ماتيو ترينتين في المجموعة الحادية عشر، حيث تولى قيادة السباق عند مسافة 80 كيلومتراً قبل خط النهاية، وكان وجود الدراج الإيطالي مفيداً للغاية لزميله السلوفيني عندما انطلق هو وفان دير بويل الدراج فان إيرت (من فريق جامبو-فيزما) على تلة كروزبرج، بعد أن استغل دعم ترينتين لبضعة كيلومترات، حيث شن بوجاتشار هجومه الرائع الذي مكنه من الفوز في طريق كوارمونت القديم.
ويحمل الانتصار الرقم 56 للدراج السلوفيني خلال مسيرته الرياضية والعاشرة له في عام 2023، والانتصار رقم 17 لفريق الإمارات هذا الموسم.
وفي تصريح له يقول بوجاتشار: «ليس لدي ما أقول لوصف السباق، حيث قام فريقي بجهد رائع. إنه يوم لن أنساه أبداً، لا سيما بعد خيبة الأمل التي أصبت بها في العام الماضي».

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النتائج
1. تادي بوجاتشارب (فريق الإمارات) 6:12:07
2. ماتيو فان دير بول (فريق ألبيشين ديكونينك) +16 
3. مادس بيدرسن (تريك-سيجافريدو) + 1'12»
10. ماتيو ترينتين (فريق الإمارات) +2'49"

الدراجات الهوائية
فريق الإمارات للدراجات
تادي بوجاتشار
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