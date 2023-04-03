ديوكوفيتش يستعيد الصدارة العالمية من دون لعب

باريس(أ ف ب)

استعاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الغائب عن دورتي إنديان ويلز وميامي الأميركيتين للماسترز، المركز الأول في التصنيف العالمي لكرة المضرب دون أن يلعب، مستفيداً من خسارة الإسباني كارلوس ألكاراز في نصف نهائي ميامي.

بعد تتويجه في إنديان ويلز، استعاد ألكاراز «19 عاماً» المركز الأول عالمياً من «دجوكو». لكن الشاب الإسباني فقد لقبه في ميامي، بخسارته في مباراة مشوقة في نصف النهائي أمام الإيطالي يانيك سينر، الذي عاد وخسر النهائي أمام الروسي دانييل مدفيديف.

وهذا الأسبوع الـ380 في المسيرة الزاخرة لديوكوفيتش «35 عاماً» على صدارة التصنيف العالمي للتنس وهو رقم قياسي.

يتقدّم «نولي» بفارق 380 نقطة عن ألكاراز الذي خسر 640 نقطة، فيما احتفظ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بالمركز الثالث، لكن بفارق ألف نقطة عن ألكاراز.

وبتتويجه في ميامي، تسلق مدفيديف الترتيب وأصبح رابعاً على حساب النرويجي كاسبر رود.

ويُعدّ الروسي نجم بداية الموسم، بعد تتويجه في روتردام، الدوحة ودبي وميامي. بعمر السابعة والعشرين، أحرز لقبه الخامس في دورات الماسترز 1000 والتاسع عشر في مجمل مسيرته.

ورغم خسارته النهائي، تسلق سينر الترتيب ليدخل نادي العشرة الأوائل ويصبح تاسعاً.

ومع استمرار غيابه عن الملاعب بسبب الإصابة، تراجع الأسطورة الإسبانية رافايل نادال وأصبح في المركز الرابع عشر.

ولدى السيدات، عادت التشيكية بترا كفيتوفا إلى نادي العشر الأوليات، وأصبحت عاشرة بعد تتويجها في ميامي إحدى دورات الألف، على حساب الكازاخستاينة إيلينا ريباكينا التي عززت مركزها السابع.

وهذا أفضل تصنيف كفيتوفا (33 عاماً)، الثانية عالمياً سابقاً وبطلة ويمبلدون في 2011 و2014، منذ 20 سبتمبر 2021.

وبقيت التونسية أنس جابر خامسة، فيما لا تزال البولندية إيجا شفيونتيك تحلق في الصدارة (8975 نقطة) أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا (6945) والأميركية جيسيكا بيجولا (5605).

ولم تنجح شفيونتيك في الدفاع عن لقبها في ميامي بسبب الإصابة.

- تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:

1. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 7160 نقطة (+1)

2. كارلوس ألكاراز (إسبانيا) 6780 (-1)

3. ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 5770

4. دانييل مدفيديف (روسيا) 5150 (+1)

5. كاسبر رود (النرويج) 5005 (-1)

6. أندري روبليف (روسيا) 3470 (+1)

7. فيليكس أوجيه-ألياسيم (كندا) 3450 (-1)

8. هولجر رونه (الدنمارك) 3370

9. يانيك سينر (إيطاليا) 3345 (+2)

10. تايلور فريتز (الولايات المتحدة) 3065

- تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1. إيجا شفيونتيك (بولندا) 8975 نقطة

2. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 6945

3. جيسيكا بيجولا (الولايات المتحدة) 5605

4. كارولين جارسيا (فرنسا) 4990

5. أنس جابر (تونس) 4866

6. كوكو جوف (الولايات المتحدة) 4346

7. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 4305

8. داريا كاساتكينا (روسيا) 3375

9. ماريا ساكّاري (اليونان) 3191 (+1)

10. بترا كفيتوفا (تشيكيا) 3162 (+2)