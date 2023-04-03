والتر ارنسيبيا يحرز لقب «رمضانية الشطرنج»



الشارقة (الاتحاد)

أحرز الأستاذ الدولي الكوبي والتر ارنسيبيا لقب البطولة الرمضانية للشطرنج السريع التي نظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بقاعة مجلس ضاحية مغيدر، التي أقيمت على مدار يومين، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة من 17 دولة، من بينهم 22 لاعباً ولاعبة من أصحاب الألقاب الدولية، وجاءت صدارة والتر برصيد 8.5 نقطة من 9 جولات، وجاء في المركز الثاني الأستاذ الدولي الكبير مارت إردوجدو برصيده 7.5 نقطة، وتساوى 6 لاعبين في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وجاء ترتيبهم بكسر التعادل: أستاذ الاتحاد الدولي صهيب العكله ثالثاً، والأستاذ الدولي الكبير إبراهيم سلطان لاعب منتخبنا الوطني ونادي دبي للشطرنج رابعاً، والخامس ريفيل شارون، والسادس محمد طارق، والسابع داندل فرناندز، والثامن رامي محمد.

وعقب نهاية الجولة التاسعة والأخيرة، قامت نجلاء عبدالله الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى، حيث رصدت إدارة النادي جوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى حتى الثامن.

ومن جانبها أعربت نجلاء الشامسي، رئيس مجلس إدارة النادي عن سعادتها بالحضور القوي في البطولة وقالت:«وجود هذا العدد في بطولة رمضانية، وتواجد عدد من حملة الألقاب الدولية، تأكيد على أن البطولة حققت الهدف منها وهو الانتشار والخروج من نطاق المحلية إلى الدولية».

وأضافت: المكاسب متعددة للبطولة، في مقدمتها احتكاك لاعبات النادي وأيضاً لاعبي ولاعبات الأندية المشاركين بالبطولة بمدارس شطرنجية مختلفة وهو ما يزيد من خبراتهم، بالإضافة إلى استفادة الكوادر الوطنية من المشاركة في التنظيم، ودائماً هدفنا من تنظيم البطولات يتخطى حاجز المنافسة على اللقب، بل هناك أهداف كثيرة نحققها من تنظيم أية بطولة.