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150 مليون خطوة في مبادرة «خطوة حياة»

150 مليون خطوة في مبادرة «خطوة حياة»
3 ابريل 2023 14:36


دبي (الاتحاد)
وصل عدد الخطوات التي سجلتها مبادرة «خطوة حياة» إلى 150 مليون خطوة، شارك بها أكثر من 3000 مشارك من مختلف الجنسيات والأعمار وكافة فئات المجتمع، تفاعلوا مع هذه المبادرة الرياضية الرائدة التي أطلقتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ومجلس دبي الرياضي وبالشراكة مع مجموعة بلان بي.
وتهدف المبادرة إلى تشجيع أفراد المجتمع على المساهمة في العمل الخيري والربط بين الرياضة والأعمال الخيرية من خلال مشاركتهم في رياضة المشي وصولًا إلى مليار خطوة ومعادلة خطواتهم بمبالغ مالية لصالح مؤسسة الجليلة، وذلك من خلال حساب عدد الخطوات عبر تطبيق ستيبي المعتمد لقياس عدد الخطوات والذي يزود به كل مشارك لحساب الخطوات بدقة.
وتستهدف المبادرة الوصول إلى مليار خطوة على أنه كلما زاد عدد الخطوات أكثر تقدم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري مبالغ نقدية أكثر للأعمال الخيرية، وصولًا إلى مليون درهم لدعم مؤسسة الجليلة.
وتم اختيار منطقتين حيويتين للترويج للمبادرة هما حديقة القرآن الكريم في منطقة الخوانيج وكايت بيتش اللتين تقطنها نسبة كبيرة من العائلات الإماراتية وأيضا المناطق التي يتردد عليها المقيمين، ويتم تنظيم فعاليتين مصاحبتين للمبادرة في هذه المناطق لتكون عبارة عن منصة رياضية يقدم فيها مدرب محترف تدريبات مجانية للجمهور في الساعة الخامسة عصراً، كما تتواجد سيارات خاصة بالعيادات المتنقلة مقدمة من مؤسسة الجليلة للقيام بفحوصات عامة للجمهور وذلك تحت مظلة المبادرة، بالإضافة إلى مسعفين في حالة الطوارئ.وتقام المبادرة بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، واتحاد الإمارات للرياضة للجميع، ودائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وشركة بلان بي، وتطبيق ستيبي.

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