«أنكل سعيد» يتوج الفائزين بـ«دولية البادل» في «طائرة ند الشبا»



دبي (الاتحاد)

توّج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل، الثنائي بنيامين تيسون وفيكتور مينا بلقب فئة الاتحاد الدولي للبادل «الذهبية»، والتي أقيمت ضمن فعاليات النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضية المقامة حالياً بمجمع ند الشبا الرياضي، وحصد تيسون ومينا اللقب بعد الفوز في المباراة النهائية على الثنائي روبن ريفيرا وأندريا ميركادال بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 6 - 4 و6 - 3 و6 - 2.

ولم يتمكن فريق «أنكل سعيد» المكون من الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل وأرشام مراد من العبور إلى نهائي فئة التصنيف المحلي 10 نقاط (رجال)، بخسارتهما أمام الثنائي أنشول شوبال وأيشان شوبال في نصف النهائي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 6 - 3 و3 - 6 و6 - 4، وضرب الثنائي شوبال موعداً في النهائي مع نيكولا سياسيا وبيل ريلات، اللذين تأهلا على حساب عيسى المرزوقي شريف وأحمد مصطفى بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 6 - 2 و3 - 6 و7 - 5.

وأسفرت منافسات اليوم الثاني لبطولة الكرة الطائرة عن فوز فريق زعبيل على فريق الخالدية بثلاثة أشواط نظيفة، انتهى الشوط الأول بنتيجة 25 - 22 وانتهى الشوط الثاني بنتيجة 25-19، وانتهى الشوط الثالث بنتيجة 25-17، كما فاز فريق الجوارح على فريق الحبتور للسيارات بثلاثة أشواط نظيفة أيضاً، حيث أنهى الشوط الأول بنتيجة 25-13، وانتهى الشوط الثاني بنتيجة 25-21، وانتهى الشوط الثالث بنتيجة 25-23.

وأكد عبد العزيز السلمان، الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة، أن منافسات اللعبة في الدورة بمثابة بطولة عالمية مصغرة نظراً للمشاركات المتميزة فيها من قبل لاعبين دوليين لهم مكانتهم على الصعيد العالمي، والمستويات المتقدمة التي يقدمونها مع فرقهم على مدار منافسات البطولة.

وقال: «ارتبطت بطولة الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية ارتباطاً وثيقاً منذ انطلاق نسختها الأولى من 10 أعوام، والتي استمرت طوال هذه الفترة وباتت واحدة من أهم مسابقات اللعبة، ليس فقط على الصعيد المحلي، ولكن على الصعيد العربي والدولي أيضاً».

وأضاف: «تحظى البطولة بمشاركة عدد كبير من نجوم الكرة الطائرة في العالم، وهو الأمر الذي انعكس على ارتفاع مستويات المنافسة فيها عاماً بعد عام، مع حرص عدد كبير من الفرق المشاركة فيها على تدعيم صفوفها بنخبة من اللاعبين الدوليين، رغبة في الفوز بلقب البطولة الكبرى».

وأكد أن السلمان أن اتحاد الكرة الطائرة ومن إيمانه بأهمية وقيمة البطولة في دورة ند الشبا الرياضية، دائماً ما يفسح لها مساحة زمنية في أجندة بطولاته المحلية، وقال: «نظراً لما تحظى به البطولة من اهتمام كافة عناصر اللعبة، يحرص اتحاد الكرة الطائرة على أن تقام في توقيت لا ينازعها فيه أي مسابقة محلية أخرى، لإعطاء الجماهير وجميع أفراد المنظومة الوقت الملائم لمتابعة منافساتها، ولهذا تضمنت أجندة اتحاد الطائرة إقامة منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد الانتهاء من بطولة الطائرة في دورة ند الشبا».

من ناحية أخرى، تصدر فريق شرطة دبي قمة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بعد فوزه على فريق محاكم دبي 31-20، في الجولة الثانية من بطولة كرة السلة للكراسي المتحركة المقامة بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم، وفي نفس المجموعة، نجح فريق مركز وريزيدنس البستان في الفوز على دائرة المالية بنتيجة 26-19، ورغم خسارة المالية، إلا أنه جاء في المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من فوز وخسارة، وتقدم البستان للمركز الثالث برصيد نقطتين من فوز وحيد.

وفي المجموعة الثانية، حقق فريق هيئة الطرق الفوز على هيئة تنمية المجتمع بنتيجة 24-20، فيما فاز مؤسسة دبي للإسعاف على فريق أبيلتي لايف، 28-18، ويتصدر هيئة الطرق قمة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط من فوزين يليه مؤسسة دبي للإسعاف برصيد نقطتين من فوز وحيد، والثالث بلدية دبي بنفس الرصيد من الفوز في مباراة واحدة، ثم هيئة تنمية المجتمع الرابع برصيد نقطتين من خسارتين وأبيلتي لايف الخامس والأخير برصيد نقطتين من خسارتين.

ويدير مباريات البطولة عدد من الحكام الدوليين، اتحاد كرة السلة، منهم حسن حاجي ويعقوب غابش وسالم الزعابي.