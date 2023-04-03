150 ثانية تفصل بنزيمة عن «الهاتريك التاريخي»

أنور إيراهيم (القاهرة)

عزز المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد وقائده، مكانه ومكانته كأسطورة في تاريخ «الميرينجي»، بالأهداف الثلاثة «هاتريك» التي سجلها في مرمى بلد الوليد، في الجولة 27 للدوري«الليجا» في المباراة التي انتهت 6/صفر لمصلحة الريال، إذ سجل بنزيمة أهدافه الثلاثة في غضون 6 دقائق و30 ثانية، ليصبح ثالث لاعب في تاريخ النادي الملكي يسجل «هاتريك» في هذه المدة القصيرة، ولا يسبقه في هذا الإنجاز إلا لاعبان فقط، الأول هو المهاجم باهينيو عام 1950، حيث سجل «الهاتريك» في 4 دقائق فقط في مرمى فريق «ناستيك»، والثاني فيرناندو هييرو عام 1992، وسجلها في مرمى إسبانيول في 6 دقائق فقط.

كما حل بنزيمة الحاصل على جائزة الكرة الذهبية لعام 2022، ثالثاً أيضاً بين اللاعبين الذين سجلوا 3 أهداف«هاتريك» في شوط المباراة الأول، خلال الـ 25 عاماً الأخيرة، حيث سبقه إلى ذلك كل من الهولندي رود فان نيستلروي الذي لعب لريال مدريد من 2006 إلى 2010، وسجل «الهاتريك» أمام أوساسونا في أول موسم له مع الريال، والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي فعلها 4 مرات خلال الفترة من 2011 إلى 2015، أمام مالقا وجرينادا وخيتافي وإسبانيول.

أما على مستوى «الليجا»، لا يزال المهاجم الفرنسي كيفين جامييرو لاعب أتليتكو مدريد، هو صاحب الرقم القياسي، حيث سجل «هاتريك» في مرمى سبورتنج خيخون يوم 18 فبراير 2017، خلال 4 دقائق و45 ثانية.

وذكر موقع «ياهوسبورت» الذي أورد هذه الأرقام أن بنزيمة، إذا كان يريد أن يصبح أسرع لاعب يسجل هاتريك في عدد قليل من الدقائق، على مستوى «الليجا»، فعليه أن يبذل أقصى ما في وسعه مستقبلاً لكي يتفوق على باهينيو وجامييرو، بمعنى أنه مطالب بتسجيل «هاتريك» في أقل من 4 دقائق.