هنري: «أوركسترا» بـ 3 «مايسترو» لن ينجح!

أنور إبراهيم (القاهرة)

قبل أشهر قليلة من انتهاء عقد النجم الأرجنتيني «الأسطورة» ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، لا يزال مستقبل «البرغوث» غامضاً وموضع شك، نظراً لتوقف مفاوضاته مع إدارة ناديه، في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات الصحف الإسبانية، التي تؤكد تفكيره بجدية في العودة إلى «منطقة نفوذه» في كتالونيا، وترحيب الإدارة الكتالونية بذلك.

هذا الوضع الغامض لميسي، دفع النجم الفرنسي المخضرم تيري هنري الذي زامل ميسي عندما كان لاعباً في برشلونة، إلى أن يتحدث عبر منصة «برايم فيديو» التي يعمل معلقاً بها، عن ضرورة عودة هذا النجم المتوج بكأس العالم الأخيرة مع منتخب بلاده، إلى ناديه السابق برشلونة وإنهاء مشواره الكروي به.

وقال: أحب رؤية ميسي في برشلونة مجدداً لأن الطريقة التي رحل بها عن «الكتالوني» لم تعجبني، ولكنني على أية حال لست صاحب قرار رحيله أو بقائه، وإنما هناك أناس آخرون يتولون هذه المهمة.

وتؤكد الشواهد على أرض الواقع أن وضع ميسي أصبح صعباً، بل قاسياً، منذ خروج سان جيرمان من دور الـ 16 لدوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» على يد بايرن ميونيخ الألماني، إذ أصبح يتعرض لمضايقات وهتافات وصافرات استهجان من جانب بعض جماهير ملعب «حديقة الأمراء»، مثلما حدث في آخر مباراة لسان جيرمان على ملعبه في الدوري الفرنسي «ليج آن» أمام أوليمبيك ليون، الذي نجح في الفوز 1/صفر، وتلقين باريس الهزيمة السابعة له هذه الموسم. وإذا كان مسؤولو باريس يريدون من حيث المبدأ تمديد عقد «البرغوث»، فإن «الخيار» البديل والأقوى هو ما رددته الصحف الإسبانية في الآونة الأخيرة، عن رغبة برشلونة القوية في استعادة لاعبه السابق ونجمه الأول على مدى أكثر من 15 عاماً، وبدء «الكتالوني» خطوات ملموسة في هذا الاتجاه.

وانتهز هنري ثاني الهدافين التاريخيين لمنتخب «الديوك»، فرصة حديثه عن ميسي لكي يشرح ويفسر السبب، الذي جعل هذا النجم الأرجنتيني يبدو «على راحته» وهو يلعب لمنتخب بلاده، بينما لا يكون كذلك مع ناديه الحالي. وقال هنري: ليس من السهل قيادة أوركسترا بثلاثة «مايسترو»!! هذا هو حال سان جيرمان في ظل وجود البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابى إلى جوار ميسي، في الوقت الذي يشعر فيه ليو بأنه الزعيم و«المايسترو» الوحيد مع منتخب بلاده.

وعلق هنري قائلاً: هل ترون كيف ينظر لاعبو منتخب «ألألبيسيلستي» إلى ميسي.. إنهم على استعداد للموت من أجله، وهذا هو الفارق بين لعبه في النادي الباريسي ولعبه مع «التانجو».

وانتقد هنري هجوم بعض جماهير باريس على ميسي، وقال إن ذلك لا يعجبه، كما أنه لا يساعد في شيء إيجابي، ثم إن هذا النجم الحاصل على 7 كرات ذهبية، لم يكن سيئاً هذا الموسم، وكيف ذلك وقد سجل 13 هدفاً وصنع مثلها، ولا تنسوا أننا نتحدث عن أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي. واعترف هنري بأن تلك «المسافة» بين ميسي وبعض جماهير باريس، قد تكون السبب الأقوى لعودته إلى نادي عمره برشلونة.