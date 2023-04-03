«مجزرة» الإقالات و«الصفعات» تضرب ملاعب أوروبا!

عمرو عبيد (القاهرة)

صفعات وقسوة ووحشية.. هكذا خرجت صحف أوروبا في اليوم التالي لمجزرة الإقالات والنتائج الصاعقة، التي شهدتها ملاعب الدوريات الكبرى في "القارة العجوز"، وبالطبع كان لـ"البريميرليج" النصيب الأكبر منها، حيث وصفت "ديلي ميل" ما حدث لكل من جراهام بوتر وبريندان رودجرز بـ"وحشية" الدوري الإنجليزي، الذي لم يعد يعرف الرحمة في التعامل مع مدربي فرقه الكبرى، خاصة في ظل المعاناة والتراجع في نتائج أغلبها خلال الفترة الأخيرة، لدرجة أن عدد المدربين المقالين حتى الآن في الموسم الحالي بلغ 12، بل إنه معرض للارتفاع فيما بقي من جولات حسب رأي أغلب الصحف هناك!

وتحدثت "ميرور" عن أن كل شيء انتهى بالدموع لمدربي تشيلسي وليستر سيتي، في الوقت الذي يستعد خلاله "المخضرم" بينيتيز و"المتربصان" ناجلسمان وبوكيتينو باللحاق بركب "الثعالب"، الذي يفضل الأول، في حين ينتظر أحد "الثنائي" إشارة "البلوز"، كما أشارت على الهامش إلى "الانفجار" الذي ضرب وجه مانشستر يونايتد بالسقوط غير المتوقع على نيوكاسل في الجولة 29 من "البريميرليج"، وبينما قالت "ذا تايمز" إن تشيلسي لم يستطع الصبر على بوتر بعد 31 مباراة، ترى إكسبريس أن دافيد مويس مدرب وست هام قد يكون الضحية التالية.

ومع استمرار الانهيار الذي يضرب "قلعة باريس" من كل جانب، بات السقوط المتتالي لسان جيرمان الحدث الأبرز في الصحف الفرنسية، خاصة بعد الهزيمة أمام ليون في الجولة 29 من "ليج ون" وتقلص الفارق فوق القمة مع لينس إلى 6 نقاط فقط، وقالت "ليكيب" إن فريق العاصمة لم يعد يستجيب لأي علاج أو تصحيح فيما يبدو أنه "خرج ولم يعد" وربما لن يعود بهذه الصورة وتلك الأسماء، وهو ما فتح الباب أمام الصحف الأرجنتينية بلا استثناء للحديث عن مستقبل الأسطوري ليو ميسي!

وبالفعل، خرجت أغلب الصحف الأرجنتينية للحديث عن الأمر، والطريف أن "إل إينسا" ذهبت بعيداً، للتأكيد على أن نادي نيولز أولد بويز يحلم جدياً بإقناع ميسي بالعودة وارتداء قميصه القديم، ونشرت الصحيفة تصريحات أحد مسؤولي النادي، بابلو أليجري، قال فيها إنهم لن يدخروا وسعاً لمساعدة ليو على تحقيق حلمه حسب تعبيره، وأنه سينفذون كل رغباته من أجل ذلك.

خاصة أن الجميع بات يعلم أن "البرغوث" لا يشعر بالراحة أو السعادة داخل "حديقة الأمراء"، وهو ما تناقلته الصحف الأرجنتينية، حيث تحدثت إل ديا وأوليه وإل تريبونو عن صافرات الجماهير الباريسية ضد أسطورة "التانجو"، معربة عن غضبها إزاء ذلك، في حين كتبت لا ناسيون عن الفارق الضخم بين الاحتفاء والاحتفال اللذين وجدهما ليو وسط جماهير بلاده في الأيام الماضية، قبل أن يعود إلى "الإحباط" في باريس حسب وصفها.

وفي إيطاليا، كتبت "كورييري ديللو سبورت" عن "الصفعة" التي وجهها ميلان إلى "البطل المنتظر" نابولي في الجولة 28 من "الكالشيو"، وجاءت الهزيمة "الرباعية" لتضرب "السماوي" بغتة وبصورة غير متوقعة قبل "المعركة المرتقبة" بينهما في دوري أبطال أوروبا، وقالت "لاجازيتا" إن "الشياطين" ظهر كبطل وليس نابولي بعد تلك "الضربة المدوية"، في حين تغيّرت لهجة الصحف المدريدية تماماً بعد فوز الريال بـ"نصف درزن" من الأهداف أمام بلد الوليد في "الليجا"، لتصف "آس" بنزيمة بأنه المدفع الموجه الآن نحو برشلونة، وتشعل الأجواء مبكراً قبل "الكلاسيكو الحاسم" في بطولة الكأس ليلة الأربعاء المقبل.