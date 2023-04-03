«البعثات الدراسية» على قمة «الثالثة» في كأس منصور بن زايد



مصطفى الديب (أبوظبي)

أكد فريق مكتب البعثات الدراسية جدارته بصدارة المجموعة الثالثة لبطولة «كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023»، بعد الفوز الكبير الذي حققه على فريق المركز الوطني للتأهيل بتسعة أهداف مُقابل هدف، على ملعب فندق قصر الإمارات في العاصمة أبوظبي.

ورغم أن فريق المركز الوطني للتأهيل هو الذي تمكّن من افتتاح المباراة بالتسجيل في الدقيقة الأولى عن طريق محمد داري، إلا أنه لم يحافظ على التقدم واستقبلت شباكه تسعة أهداف أحرز اللاعب بدر مبصر خمسة منها، وهدف لكل من سفيان مزان وأيوب عديلة وفيصل المزروعي ومهدي مسياف، ليتمكن «مكتب البعثات الدراسية» من تحقيق الفوز الأكبر في البطولة حتى الآن.

وفي منافسات المجموعة نفسها حقق فريق دائرة القضاء فوزاً مُهماً على فريق مكتب الشؤون القانونية برباعية نظيفة، عن طريق الثنائي أبو سي ومحمد فتحي بواقع هدفيْن لكلّ منهما، في مباراة كانت فيها الأفضلية لفريق دائرة القضاء الذي دخل المواجهة بقوة من أجل تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام مكتب البعثات الدراسية، ليحل دائرة القضاء ثانياً في ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، فيما يتساوى فريقا مكتب الشؤون الخاصة و«فريق المركز الوطني للتأهيل بنقطة واحدة لكل منهما.

تتواصل مُنافسات النسخة العاشرة من البطولة بعد غد، بمواجهتين ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية، وتنطلق المباراة الأولى عند العاشرة مساءً بلقاء فريق نادي سيتي جولف الذي يمتلك نقطة واحدة في رصيده أمام مكتب الشؤون القانونية، صاحب المركز الرابع والأخير برصيد خالٍ من النقاط.

وفي اللقاء الثاني الذي يُقام عند الحادية عشرة مساءً، يلتقي فريق مكتب الأمين العام متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط مع الوصيف هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الذي يمتلك في رصيده 4 نقاط، في مواجهة مُهمّة على المركز الأول وخطف بطاقة التأهّل إلى نصف النهائي، حيث يحتاج فريق مكتب الأمين العام إلى نقطة واحدة للتأهل، بينما يطمح فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للفوز في المباراة لضمان التأهل أيضاً وخطف صدارة المجموعة.

الجدير بالذكر أن النسخة العاشرة من البطولة شهدت زيادة في عدد الفرق، مما أسهم في ارتفاع مستوى المُنافسة بشكل عام، إضافةً إلى حضور مزيد من الجماهير للاستمتاع بأجواء المباريات والفعاليات المُصاحبة في منطقة المُشجعين «فان زون»، حيث تمّت إقامة أنشطة لمختلف الأعمار.