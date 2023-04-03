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شرطة الشارقة يتصدر «رمضانية الهوكي»

شرطة الشارقة يتصدر «رمضانية الهوكي»
3 ابريل 2023 12:30

 
دبي (الاتحاد)
يواصل اتحاد الهوكي جولاته وزياراته الميدانية لعدد من المؤسسات الخاصة ورجال الأعمال ضمن خطة الاتحاد لدعم اللعبة، حيث استقبل خلف الحبتور رئيس مجموعة الحبتور، مجلس إدارة الاتحاد في مجلسه بدبي، ضم الوفد عبدالله سلطان الدح رئيس مجلس إدارة الاتحاد وخالد مراد البلوشي الأمين العام وخالد الظنحاني الأمين العام المساعد، واطلع الحبتور من اتحاد الهوكي على خطط العمل التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية منذ اختيار مجلس الإدارة الحالي في العام الماضي، وتم خلال اللقاء مناقشة التعاون الذي يساهم في إنجاز الخطط المستقبلية للعبة ومن بينها توفير الملاعب والرعاية للبطولات، لا سيما بعد النجاحات التي تحققت من خلال استمرار النشاط في الفترة الماضية وتنظيم بطولتين كبيرتين.
وأكد عبد الله سلطان الدح رئيس اتحاد الهوكي الدور المهم الذي تلعبه مؤسسات الحبتور في دعم ورعاية كثير من الأنشطة الرياضية، مما ساهم في أداء دورها المجتمعي على أكمل وجه، مشيراً إلى أن اتحاد الهوكي خرج من هذا اللقاء بكثير من الأفكار التي تساعد في تحقيق وإنجاز الخطط التي بدأها اتحاد اللعبة، إضافة للتعريف بشكل مفصل عن نشاط اللعبة وما تم إنجازه في الفترة الماضية، وعبر عن تفاؤله بنتائج مثمرة خلال الفترة المقبلة.
من ناحية أخرى، أسفرت نتائج مباريات اليوم الثاني لبطولة الهوكي التي ينظمها اتحاد اللعبة وتقام في ملعب الاتحاد في مدرسة الإبداع الأمريكية بالشارقة، عن فوز شرطة الشارقة على فريق مرحبا بنتيجة 5-0 وفريق داداباي على فريق الإمارات المتحدة بنتيجة 9-2 وتعادل فريق اسبيتر مع شيما بنتيجة 3-3 وفاز داداباي على جولدن بنتيجة 5-1.
وتشارك في البطولة 10 فرق هي شرطة الشارقة، الشعب، النسور الذهبية، شيما، يو تي اس سي، لاكنور، اسبيتر، النمور، الإمارات المتحدة وداداباي، وتقام المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد على مجموعتين ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي. 

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