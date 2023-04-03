قطار الدوري السعودي يصل المحطة 17

الرياض (أ ف ب)

يستمر التنافس بين الاتحاد المتصدر ووصيفه النصر مع نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، على صدارة الدوري السعودي لكرة القدم، عندما يستقبل الأول ضمك الطامح، ويحلّ الثاني على العدالة المهدد بالهبوط، الثلاثاء في المرحلة الثانية والعشرين.

ويخوض الهلال، رابع الترتيب وحامل اللقب في الأعوام الثلاثة الماضية، مباراة مؤجلة من المرحلة 17 مع الفيحاء العاشر الثلاثاء، قبل أن يحل على الشباب الثالث في مباراة نارية الجمعة.

ويتصدر الاتحاد (50) الترتيب بفارق نقطة عن النصر، وست عن الشباب، فيما يبتعد الهلال عن المتصدر ثماني نقاط وله مباراة مؤجلة.

على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، يستقبل الاتحاد ضمك بعد تعادلهما ذهاباً 1-1. وتتساوى كفة الفريقين في الدوري، إذ التقيا 7 مرات سابقة، ففاز كل فريق في مباراتين وحسم التعادل 3 مباريات.

وبعد ثلاثة انتصارات متتالية كان آخرها على حساب الفتح، يبحث الاتحاد عن فوزه الرابع توالياً للتشبث بالصدارة، وهو مؤهل لذلك في ظل تكامل صفوفه فضلاً عن مستوياته الكبيرة التي قدمها هذا الموسم.

ويبرز في تشكيلة المدرب البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو الثلاثي البرازيلي مارسيلو جروهي وإيجور كورونادو ورومارينيو داسيلفا، والمصري أحمد حجازي ومواطنه طارق حامد والهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وتعافى رومارينيو "32 عاماً" من الإصابة التي عانى منها خلال الفترة الماضية، وعاد للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وتمكن ضمك من تجاوز مرحلة الهبوط الحاد على مستوى النتائج خلال الفترة الأخيرة، وسجل انتصارين متتاليين استعاد من خلالهما توازنه، لكنه سيجد صعوبة كبيرة أمام المتصدر لاسيما وأنه يفتقد اثنين من أعمدته الرئيسية، الحارس الجزائري مصطفى زغبة، ومواطنه فاروق شافعي، بسبب تراكم الانذارات.

ويعول ضمك على الجزائري هلال سوداني والكرواتي دوماجوي انتوليتش والبرازيلي برونو دوارتي.

في الوقت عينه، يستهدف النصر النقاط الثلاث عندما يحل ضيفاً على العدالة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، علماً أن فريق العاصمة خرج فائزاً ذهاباً بنتيجة كبيرة 4-1.

والتقى الفريقان في دوري المحترفين ثلاث مرات سابقة، فاز فيها النصر.

ورغم حلوله في المركز الرابع عشر، قدّم العدالة في الجولات الخمس الأخيرة مستويات جيدة، ولم يخسر إلا مباراة واحدة.

يضم في صفوفه لاعبين جيّدين على غرار المهاجم السويدي ماركوس أنتونسون والكولومبي رينالدو لينيس والسلوفيني ديفيد تيانيتش.

ونجح النصر في تجاوز خسارته أمام الاتحاد التي فقد على إثرها الصدارة، بعد فوزه على أبها في كأس الملك ثم في الدوري، ويسعى إلى العودة بالعلامة الكاملة للمحافظة على فارق النقطة في حال فوز الاتحاد، أو استعادة الصدارة في حال تعثر المتصدر.

واستعاد النصر خلال فترة التوقف بعض لاعبيه المصابين أمثال أيمن يحيى وسامي النجعي ونواف العقيدي.

ويمتلك النصر مجموعة كبيرة من العناصر المميزة، أمثال المخضرم رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، البرازيلي أندرسون تاليسكا ومواطنه لويز جوستافو والإسباني ألفارو جونزاليس.

ويبحث الهلال عن فوزه الرابع توالياً، والانفراد بالمركز الثالث، عندما يواجه مضيفه الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشرة.

ويسير الهلال بشكل مثالي في الفترة الأخيرة حيث حقق ثلاثة انتصارات متتالية، ويسعى لتقليص الفارق مع المتصدر إلى 5 نقاط، قبل موقعته المنتظرة أمام الشباب يوم الجمعة.

ورغم الغيابات، إلاّ أن الهلال يضم أسماء مميزة، أمثال محمد كنو والكوري هيون-سو جانج والكولومبي جوستافو كويار والبيروفي أندري كاريو والمالي موسى ماريجا والهداف النيجيري أوديون إيجالو.