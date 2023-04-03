ليون يهز «قمة سان جيرمان»

باريس (رويترز)

تعرضت مسيرة باريس سان جيرمان نحو نيل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، لانتكاسة أخرى عندما خسر 1-صفر على أرضه أمام أولمبيك ليون.

وسقط فريق العاصمة، الذي لا يملك سوى الدوري لإنقاذ موسمه المخيب للآمال، بعد إقصائه من كأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا، ضحية هدف برادلي باركولا في الشوط الثاني، ليتجمد رصيده عند 66 نقطة من 29 مباراة.

ويتفوق سان جيرمان على لانس صاحب المركز الثاني الذي تغلب على ستاد رين 1-صفر بفارق ست نقاط، بينما يأتي أولمبيك مرسيليا في المركز الثالث برصيد 60 نقطة أيضاً بعد تعادله 1-1 مع مونبلييه يوم الجمعة.

واقترب موناكو صاحب المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط عن مرسيليا بعد فوزه الرائع على ضيفه ستراسبورج 4-3.

ويحتل ليون المركز التاسع برصيد 44 نقطة.

وقال كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان: "الأمر ثقيل علينا. هناك خيبة أمل وغضب لأننا نهدر أيضاً الكثير من الفرص. كنا نفتقر إلى الشخصية والكبرياء".

وقال دانيلو بيريرا مدافع باريس سان جيرمان: "لم نتبع الخطة ولم نقدم كل ما لدينا. اللقب ليس محسوماً بالنسبة لنا".

وبدأت المواجهة بين باريس سان جيرمان وليون متأخرة 10 دقائق، بعد أن واجه فريق المدرب لوران بلان مشكلات في المواصلات.

وقال لودوفيك جيولي مساعد مدرب فريق أولمبيك ليون :"لم نتمكن من المرور من أسفل جسر لذا سافرنا عبر كافة أنحاء باريس".

ولم يزعج التأخير في إنطلاق المباراة فريق ليون.

وتم احتساب ركلة جزاء لليون عندما التحم جيانلويجي دوناروما مع ألكسندر لاكازيت داخل المنطقة، بعد هجمة مرتدة سريعة وخاطفة من الضيوف.

لكن لاكازيت سدد في القائم الأيمن للحارس الإيطالي ليخطئ المهاجم الفرنسي للمرة الأولى في تسديد ركلة جزاء هذا الموسم.

وحُرم باريس سان جيرمان، الذي حظي بأفضل فرصه في الشوط الأول عن طريق ريناتو سانشيز، من ركلة جزاء في الشوط الثاني على الرغم من لمسة يد من ديان لوفرين، قبل أن يتراجع أصحاب الأرض في الدقيقة 56.

وقابل باركولا تمريرة عرضية من سايل كومبيدي لينهيها بتسديدة دقيقة مانحا ليون التقدم.

وفشل باريس سان جيرمان في الرد ولم يتمكن من إطلاق أي تسديدة على المرمى، قبل أن يصد أنتوني لوبيز محاولة أوجو إيكيتيكي بسهولة، بينما فشل كيليان مبابي في إحداث أي تأثير كبير على مجريات اللقاء.

ونال مهاجم فرنسا أفضل فرصه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، بتسديدة غيرت طريقها وأبعدها لوبيز.

وصمد أولمبيك ليون بقوة حتى صفارة النهاية، وسيتجه إلى خوض قبل نهائي كأس فرنسا يوم الأربعاء وهو مفعم بالثقة، بينما سيحتاج باريس سان جيرمان، الذي تلقى خامس هزيمة له في الدوري هذا الموسم، إلى استعادة رباطة جأشه مع مواجهة على قمة الترتيب أمام لانس في غضون أسبوعين.