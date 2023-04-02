ترقية «العميد» إلى «التاسع» بثلاثية «النمور»

معتصم عبدالله (دبي)



واصل «العميد» العزف على نغمة «النصر»، بالفوز الثالث على التوالي، والسادس في سجله، على حساب ضيفه اتحاد كلباء 3-0، في ختام «الجولة 21» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي شهدت الفوز الثمين لدبا أمام ضيفه خورفكان 1-0 على ملعب «النواخذة».

وارتقى «العميد» بفضل «ثلاثية» عبدالله توري في الدقيقة 57، وتوزي في الدقيقة 63، وريان مينديز في الدقيقة 78، إلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف «النمور» الثامن، فيما رفع «النواخذة» الذي احتفل بدوره بالفوز الثالث في الموسم، على حساب «النسور» بهدف البرازيلي ألفارو دي أوليفيرا في الدقيقة 55، رصيده إلى 11 نقطة، وبقي في المركز قبل الأخير، مقابل 21 نقطة لخورفكان «المتراجع» إلى المركز 11.

وعلى استاد آل مكتوم، انتظر «العميد» حتى الشوط الثاني، لينجح في افتتاح التسجيل بواسطة عبدالله توري في الدقيقة 57، مستفيداً من تمريرة طولية من المدافع البرازيلي جلوبير ليما خلف دفاع «النمور» سجل بواسطتها هدف التقدم لفريقه، والثاني في سجل المهاجم الإيفواري المقيم، بعد هدفه أمام العين 1-0 في الجولة الماضية.

وأضاف البرتغالي توزي الهدف الثاني لأصحاب الأرض سريعاً في الدقيقة 63، بعد تمريرة ريان مينديز، وهو الهدف الثالث لتوزي في الدوري، ليتساوى مع «الثنائي» مينديز وعادل تاعرابت في صدارة قائمة هدافي «الأزرق».

وعزز ريان مينديز تقدم «العميد»، بعدما أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 78، ليكسر صيامه التهديفي الذي استمر لـ 10 جولات على التوالي في الدوري، منذ هدفيه أمام «النمور» 3-5، ضمن الجولة الثامنة.

من جهتها، كرمت رابطة المحترفين حكم الساحة الدولي يحيى الملا والدولي المساعد أحمد الراشدي، تثميناً لمشاركتهما الناجحة بكأس آسيا تحت 20 عاماً في أوزبكستان.