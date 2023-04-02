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دبا يجدد الأمل في البقاء

دبا يجدد الأمل في البقاء
3 ابريل 2023 00:20

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

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جدد دبا آماله في البقاء، بعد فوزه على خورفكان 1-0، في استاد دبا، ضمن «الجولة 21»، من «دوري أدنوك للمحترفين». ورفع «النواخذة» رصيده إلى «النقطة 11»، وعلى بُعد 7 نقاط من البطائح في آخر 5 جولات، ليشتعل صراع البقاء، وتجمد رصيد «النسور» عند «النقطة 21»، بعد تلقيه خسارته الأولى أمام دبا في «عصر الاحتراف».
وسيطر «النواخذة» على مجريات الشوط الأول، وسجل أوليفيرا هدفاً ألغاه الحكم يحيى الملا، بعد العودة إلى تقنية الفيديو بسبب التسلل، وعزز «النواخذة» تفوقه خلال الشوط الثاني، حيث سجل هدف التقدم عن طريق أوليفيرا في الدقيقة 55، وحاول «النسور» التعديل، من أجل الخروج بنقطة على الأقل إلا أن محاولاته باءت بالفشل.

دوري أدنوك للمحترفين
دبا الفجيرة
خورفكان
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