الممشى الرياضي لجامع الشيخ زايد الكبير يستضيف «نمشي معاً»



أبوظبي (وام)



استضاف الممشى الرياضي لجامع الشيخ زايد الكبير فعالية المشي المجتمعية «نمشي معاً»، والتي نظمها نادي أبوظبي لألعاب القوى، بالتعاون مع مركز جامع الشيخ زايد الكبير، ومجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة عددٍ كبير من مختلف فئات المجتمع، وموظفي المركز.

وهدفت الفعالية إلى تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة المشي، وجعلها أسلوب حياة، وإلى إيجاد وعي صحي ورياضي لدى مختلف فئات المجتمع، وتحفيزهم على ارتياد المرافق المجتمعية المنتشرة في مختلف مناطق العاصمة، ومنها الممشى الرياضي في جامع الشيخ زايد الكبير.

وتأتي استضافة المركز لهذه الفعالية خلال شهر رمضان المبارك، إيماناً منه بالمسؤولية المجتمعية في تشجيع مختلف أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، ورفع مستوى الوعي لديهم بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية.

ويجذب الممشى الرياضي أعداداً متزايدة من محبي الرياضة، حيث استقطب الممشى في العام الماضي 67551 شخصاً، مارسوا رياضة المشي واستخدموا الأجهزة الرياضية الموزعة على طول الممشى.

وأبدى المشاركون من مختلف الفئات العمرية سعادتهم بالمشاركة في هذه الفعالية التي نُظِمَت في واحد من أجمل المعالم المعمارية في العالم، كما أشادوا بالمواصفات العالية التي يتميز بها الممشى الرياضي لجامع الشيخ زايد الكبير، الذي يمتد لأكثر من ثلاثة كيلو مترات، وبعرض أربعة أمتار؛ مراعياً توفير كل خصائص الصحة والأمان لمستخدميه.