مجمع زايد الرياضي يستضيف دورة محمد الشرقي



الفجيرة (وام)



أعلن نادي الفجيرة للفنون القتالية عن تنظيمه للنسخة الثانية لدورة الشيخ محمد بن حمد الشرقي الرمضانية، والتي ستقام في مجمع زايد الرياضي 7 و8 أبريل الحالي، وذلك برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وتضم خمسة مسابقات، وذلك بمشاركة واسعة لجميع اللاعبين المواطنين والمقيمين، وتشمل المنافسات إقامة بطولات التايكواندو، والجودو، والمصارعة، والملاكمة، والمبارزة.

وتعد دورة الشيخ محمد بن حمد الشرقي الرمضانية أبرز دورة رمضانية تخصصية برياضات الفنون القتالية والتي تنظم في شهر رمضان المبارك، وحققت نسختها الاولى مكاسب متميزة مهدت لمواصلة تنظيمها وأهمها استكشاف مواهب مواطنة متميزة أخذت طريقها للعب في صفوف المنتخبات الوطنية.

بدورها رصدت اللجنة المنظمة والتي ترفع شعار «في رمضان .. الفجيرة تجمع الأبطال» جوائز مادية، إضافة إلى الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية للاعبين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى والثالث مكرر، فيما حددت يومي الجمعة والسبت لإقامة منافسات التايكواندو لفئتي الأشبال، والزهرات بحسب الترتيب، وتضم المنافسات 10 أوزان لكل فئة عمرية، على أن تقام بطولة الجودو للأشبال يومي الجمعة والسبت أيضاً وتشمل 11 وزن لمختلف الفئات العمرية، وبخصوص المصارعة ستكون خاصة بفئة البراعم ولـ 12 وزناً، وفي الملاكمة فقد تم اعتماد المنافسات لفئتي الواعدين والناشئين وبواقع 12 وزناً أيضاً، وبخصوص المبارزة فقد تم اعتماد المسابقات لفئتي البراعم تحت 11 سنة للأولاد والفتيات.

وفي هذا السياق كشف مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية نادر أبو شاويش عن أن اللجنة المنظمة اعتمدت الأعمار المبكرة للاعبين المشاركين «11-16» سنة، تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بمنح اللاعبين الموهوبين الصغار الفرصة للمنافسة، والفوز بالميداليات الملونة والجوائز ولمنحهم الدافع المعنوي الكبير للاستمرار برياضاتهم والتميز فيها، بكونهم يمثلون المستقبل الرياضي، وبما يسهم بصنع جيل رياضي يتمتع بالمهارة والكفاءة ولتمثيل المنتخبات الإماراتية في مختلف الألعاب.

وأكد أبو شاويش أن الخبرة التنظيمية التي يتمتع بها نادي الفجيرة للفنون القتالية، وبالتعاون مع الاتحادات الرياضية قادت إلى استكمال الاستعدادات بشكل مبكر، متمنياً لجميع المشاركين تحقيق طموحهم بالفوز والمشاركة الفاعلة، ومقدماً الشكر إلى جميع الأندية والفرق الأكاديميات المشاركة في البطولة.