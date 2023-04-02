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«ويت بوينت» بطلة «فانتسي ستيكس» تستهدف «كنتاكي أوكس»

«ويت بوينت» بطلة «فانتسي ستيكس» تستهدف «كنتاكي أوكس»
3 ابريل 2023 02:55

أبوظبي (الاتحاد)

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أكملت «ويت بوينت» أفضل حملة تحضيرية لكنتاكي أوكس، باكتساحها للسباقات التحضيرية في أوكلون بارك بعرض آخر، انطلقت به من المركز الأخير إلى الأول بسباق فانتسي ستيكس للفئة الثالثة البالغ جائزته 600 ألف دولار، والذي أقيم أمس الأول.
وسبق للمهرة التي يدربها براد كوكس الاندفاع من المؤخرة في سباقي مارثا واشنطن ستيكس، وهاني بيبي ستيكس للفئة الثالث، ومرة أخرى ركضت بأسلوبها المعتاد وحدها في مؤخرة المجموعة طوال النصف الأول من السباق الممتد لمسافة 1700 متر (8.5 فيرلونج).
وشرع الفارس فلافيان برات في الاقتراب رويداً رويداً من المجموعة بعد نهاية المسار الخلفي، ووضع مهرة الإنتاج المحلي خلف المتصدرات مباشرة عند المنعطف باتجاه المسار المستقيم، وانتزعت «ويت بوينت» الصدارة عند مشارف الفيرلونج الأخير، وعززت من سرعتها في المراحل الختامية مسجلة فوزاً دون عناء بفارق 2.5 طول عن «تاكسد».
وأصبحت «ويت بوينت» المهرة الثانية في التاريخ التي تكتسح سلسلة أوكلون للمهرات البالغة من العمر 3 سنوات، مع تطلعات كنتاكي أوكس بفوزها في مسابقة فانتاسي ستيكس، بينما أضافت أيضاً 100 نقطة أخرى نحو تأهل للأوكس، وكانت قد حصلت على 20 نقطة بفوزها في سباق مارثا واشنطن في 28 يناير، و50 نقطة لفوزها بسباق هونيبي ستيكس للفئة الثالثة في 25 فبراير، مما يجعلها متصدرة النقاط برصيد 170.
وقال المدرب براد كوكس: «ظلت (ويت بينت) تتدرب بشكل جيد للغاية وأحسنت التعامل مع الأرضية الجافة اليوم، والذي كان عنصراً مجهولاً بالنسبة لها، وكان أداء ممتازاً ونحن سعيداء بذلك».
وأضاف: «المسار الذي سلكناه في أوكلون يمكن أن يؤدي إلى فوز في كنتاكي أوكس، ونحن فخورون للغاية بما أنجزته (ويت بوينت) طوال الشتاء، وهي مهرة مثيرة، ونتطلع إلى كنتاكي أوكس».

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