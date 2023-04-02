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«الحبتور» بطل «دوري البولو»

«الحبتور» بطل «دوري البولو»
3 ابريل 2023 02:55

دبي (الاتحاد)

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تُوج «الحبتور» بلقب دوري البولو لشهر مارس، بعد فوزه على «بن دري» 8-5، في المباراة النهائية التي أقيمت بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بمشاركة 4 فرق، واللقب هو الثاني لـ«الحبتور»، بعد فوزه بكأس السير ونستون تشرشل في بداية الموسم، وانتهت المباراة التي سبقت الختام على كأس الترضية، بفوز «أيه إم» بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم على «الباشا» 8-5.
جاءت المباراة النهائية قوية من الفريقين، وتقدم «الحبتور» بهدفين في الشوط الأول، وزاد من غلته في الشوط الثاني إلى 6-0، وتأثر «بن دري» بغياب نجمه محمد بن دري، فيما تغيرت النتيجة إلى 8-1 في الشوط الثالث، وعاد «بن دري» في الشوط الرابع، وسجل 4 أهداف متتالية، إلا أنها لم تكن كافية للعودة إلى المباراة التي انتهت لمصلحة «الحبتور» 8-5.
وعقب المباراة قام لوكاس تريميل المدير العام لنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بتتويج «الحبتور» البطل وأصحاب الألقاب. حيث حصل فيليبي دانا «الحبتور» على جائزة أفضل لاعب، ونال المهر كناريا جائزة أفضل جواد في البطولة.

الحبتور
البولو
الفروسية
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