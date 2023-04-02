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الرياضي

«الدفاع المدني» إلى الدور الثاني بالمؤسسات الحكومية

«الدفاع المدني» إلى الدور الثاني بالمؤسسات الحكومية
3 ابريل 2023 02:55

الشارقة (الاتحاد)

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تأهل فريق «الإدارة العامة للدفاع المدني» إلى الدور الثاني من بطولة المؤسسات الحكومية بالشارقة، بفوز كبير على مدينة الشارقة ضمن منافسات المجموعة الثانية من البطولة الـ25 للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم، التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة تحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي، بمشاركة 11 فريقاً تمثل الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة.
وحقق فريق الإدارة العامة للدفاع المدني فوزاً عريضاً على فريق مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بـ19 هدفاً في مباراة من طرف واحد سيطر عليها فريق الدفاع، وقدم لاعبوه عرضاً متميزاً. أحرز أهداف الدفاع المدني المتألق فهد كبسر 11 هدفاً، وثلاثة أهداف لكل من عبدالله الحوسني وخالد الشوكة، وهدف بتوقيع علي الزعابي وعصام علاء، ليرتفع رصيد الدفاع إلى 6 نقاط يحتل بها صدارة المجموعة، ويضمن التأهل للدور الثاني من البطولة.
وعوض مجلس الشارقة الرياضي خسارته في المباراة بفوز مهم على بلدية مدينة الحمرية بنتيجة 5-1، حيث أحرز أهداف مجلس الشارقة عبدالله الفلاسي «هدفين»، وحمد عبدالله وهاشم محمد وياسين عبدالباسط، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني، بالتساوي مع بلدية الحمرية، ويقترب من حجز البطاقة الثانية للتأهل إلى الدور الثاني.

الدفاع المدني
الشارقة
بطولة المؤسسات الحكومية
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