«طائرة ند الشبا».. ملتقى نجوم العالم

دبي (الاتحاد)

تحولت منافسات بطولة الكرة الطائرة، ضمن فعاليات النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضية إلى ملتقى نجوم العالم، مع ظهورهم في اليوم الأول من المنافسات مع فريقهم، حيث دشن «الإمبراطور» مشوار الدفاع عن اللقب بالفوز على «الشبابي» 3 -1 في المباراة التي جمعتهما في الجولة الافتتاحية، وجاءت نتائج الأشواط 25 - 16، 20 - 25، 25 - 17، 25 - 13. واحتاج «الإمبراطور» إلى ساعة و39 دقيقة، لتحقيق أول فوز في مشوار الدفاع عن لقبه، فيما حقق «فهود زعبيل» بدوره انطلاقة قوية في الجولة الأولى، بتغلبه على «أتش أم أس» 3 -1 في مباراة امتدت ساعة و34 دقيقة.

ويشارك في البطولة نجوم من 37 جنسية، وشهد اليوم الأول للبطولة تواجد نجوم عدد من المنتخبات من ألمانيا وليبيا وأستراليا وهولندا وكوبا، وغيرها، وضم «الإمبراطور» نخبة من نجوم الكرة الطائرة العالمية أمثال الألماني كريستين فروم، الذي قاد منتخب بلاده للفوز ببطولة العالم وبطولة الألعاب الأوروبية، كما قاد عدداً من الفرق الأوروبية للفوز بمختلف البطولات، والإيطالي دانيلي مازونيه الذي فاز ببطولة العالم للأندية والدوري الأوروبي للمحترفين «تشامبيونز ليج»، والليبي أحمد أبولبابة الذي فاز مع فريق دايجيون الكوري الجنوبي بلقب الدوري الكوري، وكأس كوفو الكوري، وقاد فريق أوك نيس إلى الفوز بكأس صربيا، وفريق أوك ميركور السلوفيني للفوز ببطولة وسط أوروبا، ودوري وكأس سلوفينيا.

ويشارك في البطولة اللاعب الأسترالي آراش دوسانج الذي قاد فريق برلين الألماني للفوز بكأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني، وفريق الهيئة الأسترالية للرياضة إلى لقب الدوري الأسترالي، كما فاز مع أندية إيطالية وبولندية وفرنسية وسويسرية وفنلندية بالعديد من الألقاب، ويشارك أيضاً الإيراني أمين إسماعيل الذي قاد منتخب بلاده إلى الفوز ببطولة آسيا للكرة الطائرة وكأس آسيا وكأس آسيا للأندية.

وأعرب العملاق الألماني كريستيان فروم لاعب فريق «الإمبراطور»، عن سعادته بالمشاركة في دورة ند الشبا الرياضية، وتمنى للجمهور الاستمتاع بمتابعة أقوى المنافسات في بطولة الكرة الطائرة، فيما أعرب نجم المنتخب الليبي جاسم أحمد عن سعادته بالفوز في أول مباراة له في البطولة مع فريق «الإمبراطور» رغم صعوبتها، إلا أنه استمتع باللعب وسط الأجواء الرائعة والجماهير الغفيرة.

على جانب آخر، تمكن الثنائي روبن ريفيرا وأندريا ميركادال من بلوغ المباراة النهائية للبادل من منافسات فئة الاتحاد الدولي «الذهبية»، بتغلبهما على راوول ماركوس وجوزيه ديفيد سانشيز 6 - 2 و6 - 4.

ويلتقي ريفيرا وميركادال في النهائي مع الثنائي المكون من بينيامين تيسون وفيكتور مينا، اللذان ضمنا تأهلهما على حساب ماريو أورتيجا وكارلوس مارتي 6 - 4 و6 - 3.

من ناحية أخرى، أسفرت الجولة الأولى من بطولة كرة السلة للكراسي المتحركة، التي انطلقت بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم، عن فوز دائرة المالية على محاكم دبي بفارق نقطة 23-22، ضمن المجموعة الأولى وفي المباراة الثانية في المجموعة الأولى، كشر فريق القيادة العامة لشرطة دبي عن أنيابه بتحقيق فوز عريض على هيئة كهرباء ومياه دبي 35-15، وافتتح هيئة الطرق والمواصلات مشواره في المجموعة الثانية بالفوز على أبيلتي لايف 20-8، ومنع بلدية دبي مفاجآت هيئة تنمية المجتمع بالفوز عليه 27-25.

وأكد ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، أن شعار «قدرات بلا حدود» الخاص بدورة ند الشبا الرياضية ينطبق على أصحاب الهمم، الذين يملكون بالفعل قدرات بلا حدود، كما أن مسابقات أصحاب الهمم في الدورة هي مجتمعية بالدرجة الأولى رغم التنافس القوي فيها، كما أنها توجه رسالة واضحة من خلال الدمج مع الأصحاء وعندما تتساوى الظروف تظهر القدرات.

وأضاف أن مسابقة كرة السلة للكراسي المتحركة تطورت عن النسخة الماضية، كما أن المنافسة أكبر بسبب تصنيف اللاعبين إلى فئات، وهو ما منح فرصاً متساوية بين الفرق.