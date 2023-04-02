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نيوكاسل يطيح يونايتد في صراع «ثالث البريميرليج»

نيوكاسل يطيح يونايتد في صراع «ثالث البريميرليج»
2 ابريل 2023 21:44

لندن (د ب أ)


أنعش نيوكاسل يونايتد آماله في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل، بعدما حقق فوزاً ثأرياً 2 / صفر على ضيفه مانشستر يونايتد، في المرحلة الـ29 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وارتفع رصيد نيوكاسل الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي في البطولة، إلى 50 نقطة من 27 مباراة، ليتقدم من المركز الخامس إلى الترتيب الثالث، المؤهل للبطولة القارية.
في المقابل، توقف رصيد مانشستر يونايتد، الذي تكبد خسارته السابعة في البطولة خلال الموسم الحالي، عند 50 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف نيوكاسل. 

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وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح جوزيف ويلوك التسجيل لمصلحة نيوكاسل في الدقيقة 65، فيما تكفل كاليوم ويلسون بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 88.
وبهذا الانتصار، تمكن نيوكاسل من رد اعتباره لخسارته بالنتيجة ذاتها أمام مانشستر يونايتد في نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة هذا الموسم، والذي جرى بينهما في فبراير الماضي.

مانشستر يونايتد
نيوكاسل
الدوري الإنجليزي
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