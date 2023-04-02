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الريال يسحق بلد الوليد بسداسية

الريال يسحق بلد الوليد بسداسية
2 ابريل 2023 21:42

مدريد (رويترز)

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أحرز كريم بنزيمة ثلاثة أهداف في سبع دقائق من الشوط الأول، ليقود ريال مدريد لفوز ساحق 6 - صفر على ضيفه ريال بلد الوليد، ويقلص الفارق مع برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى 12 نقطة.
وهذه الثلاثية رفعت رصيد بنزيمة إلى 14 هدفاً في الدوري هذا الموسم، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين، متأخراً بفارق ثلاثة أهداف عن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.
وافتتح رودريجو الأهداف من هجمة مرتدة سلسة بعد 22 دقيقة من البداية، ليفتح الطريق أمام بنزيمة ليقود مسيرة الأهداف في سانتياغو برنابيو، وسجل ثلاثية في الشوط الأول لريال مدريد لأول مرة في مسيرته.
وسجل بنزيمة هدفه الأول بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من فينيسيوس جونيور، بينما تجنب بصعوبة الاصطدام بالقائم البعيدة وصنع الجناح البرازيلي الهدف الثاني بتمريرة بسيطة للمهاجم الفرنسي، ليسجل من عند حافة منطقة الجزاء.
وأكمل اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً الثلاثية، عندما استدار بجسمه أمام المرمى ويتابع تمريرة عرضية من رودريجو جاءت خلفه ليسجل بينما كان ظهره للمرمى.
وصنع رودريجو تمريرة حاسمة أخرى في الشوط الثاني، عندما تبادل ماركو أسينسيو الكرة مع المهاجم البرازيلي قبل أن يسدد في الشباك.
وصنع إيدين هازارد الهدف الأخير عندما سدد الكرة من تمريرة شاردة، ومررها إلى لوكاس فاسكيز ليضع الكرة في المرمى بالوقت المحتسب بدل الضائع.
ويحتل ريال بلد الوليد، الذي خسر للمرة الثانية على التوالي في الدوري، المركز الـ 16 متقدماً بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط. 

ريال مدريد
بنزيمة
بلد الوليد
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