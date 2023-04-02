وستهام يغادر منطقة الهبوط من بوابة ساوثهامبتون

لندن (رويترز)

تغلب وستهام يونايتد على ساوثهامبتون 1- صفر، بعد أن سجل نايف أكرد هدفاً من ركلة ثابتة في الشوط الأول، ليمنح الفريق اللندني متنفساً في معركة الإفلات من الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان الفريقان في المركزين التاسع عشر والعشرين قبل انطلاق المباراة، لكن الانتصار دفع وستهام إلى المركز الـ 14 برصيد 27 نقطة، بينما ظل ساوثهامبتون قابعاً في المؤخرة بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الأمان.

وسيطر ساوثهامبتون على عدة مراحل من اللقاء، لكنه افتقر إلى الإبداع والحسم مع ذلك. وتقدم وستهام، الذي لديه مباراة مؤجلة على حساب منافسيه عند مراكز الهبوط، بخمسة مراكز وأدخل الشعور بالراحة على نفس مدربه ديفيد مويز.

وقال مويز لشبكة سكاي سبورتس «أنا سعيد حقاً بابتعادنا عن المراكز الثلاثة الأخيرة.

نجد أنفسنا داخل لعبة مطاردة (لأننا نلعب يومي الخميس والأحد)، ولكننا أيضا نتأخر بمباراتين على صعيد جدول مباريات الدوري الممتاز. لذلك نحن نتأخر بعض الشيء.

أشعر أن الجماهير واللاعبين كانوا في حالة قلق لأننا نحاول اللحاق بالركب. لا نشعر أننا يجب أن نكون في هذا المركز ولكننا كذلك الآن. نحمد الله لأننا فزنا بالنقاط الثلاث اليوم حيث تقدمنا لأعلى قليلاً في الترتيب».

تقدم وستهام في الدقيقة 25 عندما صعد أكرد إلى أعلى مستوى ممكن، ليسجل بضربة رأس من ركلة حرة لكن كان عليه الانتظار طويلاً ًوبترقب، حيث استغرق حكم الفيديو المساعد عدة دقائق للتحقق مما إذا كان المدافع المغربي متقدماً عن آخر مدافع قبل احتساب الهدف.

واستحوذ الفريق الضيف على الكرة بشكل أكبر لكن الهدف أشعل حماس وستهام، وكاد جارود بوين أن يضاعف تقدم الفريق عبر هجمة مرتدة قبل نهاية الشوط الأول، عندما تجاوزت تسديدته الحارس، لكنها ارتطمت بالعارضة.

وعلى الجانب الآخر، خضع أوكاش فابيانسكي للاختبار مرات عدة من قبل ساوثهامبتون، لكن الحارس البولندي كان على مستوى المهمة، حيث بدا هادئاً ليحافظ على شباكه نظيفة، على الرغم من أن ضربة رأس من المهاجم النيجيري بول أونواتشو ارتطمت بالعارضة.

وقال جيمس وارد-براوز لاعب وسط ساوثهامبتون «شعرنا بالرضا عما قدمناه في المباراة لذا كانت ضربة قاتلة وحقيقية بعد أن استقبلت شباكنا هدف (الانتصار). ليس كما لو أنهم سجلوا هدفاً عالمياً. إنه هدف سهل.. هدف سهل حقاً، وفي النهاية كلفنا (خسارة) المباراة اليوم».