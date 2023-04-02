روني يتأهب لاقتحام «حلبة الملاكمة»

معتز الشامي (دبي)

كشفت صحيفة "ماركا" عن رغبة واين روني نجم الكرة الإنجليزية ولاعب مانشستر يونايتد السابق، في اقتحام عالم الملاكمة.

وذلك بعد مسيرة رائعة للاعب في كرة قدم، ولكن الآن، كل شيء يمكن أن يتغير، حيث أبدى أسطورة إنجلترا رغبته في خوض تجربة الملاكمة والنزال في حلبة القتال.

وكان روني خلال تواجده فوق المستطيل الأخضر معروفاً بكونه "لاعب معقد" ويميل للصدام والمشكلات، خصوصاً خلال السنوات الأولى من مسيرته في إيفرتون، ولكن عندما وصل إلى يونايتد ، تحت قيادة السير أليكس فيرجسون، تمكن من العودة إلى المسار الصحيح، بينما يتم حالياً الترتيب لظهوره في مجال أخر بحسب صحيفة "ماركا"، وهو مجال النزالات والملاكمة على أن يكون أول خصومه هو الملاكم الشهير جيك بول.

ومن المعروف عن روني أنه معجب تماماً بتلك الرياضة، ويتدرب عليها منذ فترة ليست بالقليلة، وبحسب الصحيفة، يعتقد إيدي هيرن المسؤول عن تسويق هذا النوع من النزالات، بأن واين روني يمكن أن يتمتع بمسيرة متميزة في عالم الملاكمة، وكشف أنه من المتوقع أن تقام المعركة بين روني و جيك بول، على ملعب أولد ترافورد الأسطور ، والذي كان بيت واين روني القديم خلال الفترة التي قضاها نجماً لفريق مانشستر يونايتد.