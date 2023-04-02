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بعد 4 سنوات.. ليستر ينفصل عن رودجرز بالتراضي

بعد 4 سنوات.. ليستر ينفصل عن رودجرز بالتراضي
2 ابريل 2023 18:05

لندن(رويترز)

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قال ليستر سيتي الإنجليزي إنه انفصل عن المدرب بريندان رودجرز بالتراضي، إذ يحتل الفريق المركز 18 ويواجه خطر الهبوط، وذلك بعدما خسر ليستر 2-1 أمام كريستال بالاس أمس السبت، ليتوقف رصيده عند 25 نقطة من 28 مباراة.
وفاجأ ليستر عالم كرة القدم عندما نال لقب الدوري في 2016، لكنه يواجه الآن خطر الهبوط بعد تسعة مواسم في دوري الأضواء.
وقال أياوات سريفادهانابرابها رئيس ليستر: "الأداء والنتائج هذا الموسم كانا أقل من توقعاتنا المشتركة، كنا نعتقد أن الاستمرارية والاستقرار سيمهدان الطريق أمام تصحيح المسار.
"للأسف التحسن المطلوب لم يتحقق، ومع تبقي عشر مباريات على نهاية الموسم، تعين على المجلس اتخاذ إجراءات بديلة للحفاظ على مكاننا في الدوري الممتاز".
وتولى رودجرز تدريب ليستر في فبراير 2019 بعد فترة ناجحة مع سيلتيك الآسكتلندي، حيث نال الثلاثية المحلية في مناسبتين.
وقاد رودجرز ليستر إلى لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة في 2021 عندما تغلب على تشيلسي في النهائي.
وأضاف سريفادهانابرابها "إنجازات الفريق تحت قيادة بريندان تتحدث عن نفسها.
"مررنا بأحد أفضل لحظاتنا الكروية تحت قيادته، ونحن ممتنون له ولطاقمه لمساعدتنا على ما حققناه على أرض الملعب".
وتابع "هدفنا واضح في آخر عشر مباريات. الآن علينا الاتحاد سوياً، كإدارة ولاعبين وجماهير، وإظهار رباطة جأشنا وكفاءتنا ورغبتنا في البقاء على مكاننا في الدوري الممتاز".
وسيرحل كريس ديفيز المدرب المساعد، بينما سيقود المدربان آدم سدلر ومايك ستويل التدريبات.

ليستر سيتي
كريستال بالاس
الدوري الإنجليزي
بريندان رودجرز
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