«عجمان الحكومية» تدخل أجواء «النهائيات»



عجمان (الاتحاد)



يقام يوم الاثنين ربع نهائي بطولة كرة القدم، ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان، والتي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، وتقام برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وتستمر حتى 19 رمضان المبارك.

وتقام المباريات على ملعب مركز كواترو الرياضي، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، ويلعب دائرة الميناء والجمارك مع جامعة المدينة عجمان، في الساعة العاشرة مساءً، وهيئة النقل مع القيادة العامة لشرطة عجمان في الساعة الحادية عشرة مساءً، وتستكمل المباريات غداً بمواجهة الإدارة العامة للدفاع المدني مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بينما يواجه دائرة البلدية والتخطيط «حامل اللقب» فريق مصرف عجمان.

وفي الكرة الطائرة الشاطئية تبدأ يوم الاثنين في مركز عجمان الإبداعي المراحل الحاسمة في المسابقة بأربع مواجهات في ربع النهائي، إذ يلتقي في الساعة التاسعة والنصف مساءً الأكاديمية الأولمبية الوطنية مع أونلي فريش، ويلعب في الساعة العاشرة والنصف مساءً دائرة البلدية والتخطيط مع فولي لايف، وفي الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، يلتقي حضانة ليتل أسكولار مع ملكو، بينما تختتم المباريات في الساعة الثانية عشرة والنصف مساءً بمواجهة بالا ستيكس مع كلوب دون.

ومن جانب آخر، تتواصل الاثنين في مركز عجمان الإبداعي مباريات الدور الأول من بطولة كرة قدم الصالات، حيث تقام مباراتان في ختام مباريات الجولة الثالثة، ويلعب البحري مع الأكاديمية الأولمبية الوطنية في الساعة العاشرة مساءً، وألتراس جنون مع تيمور في الساعة الحادية عشرة مساءً.