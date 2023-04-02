فرحان الحمادي بطل «جري الشارقة الخيري»

الشارقة (الاتحاد)



أحرز فرحان الحمادي المركز الأول في سباق 10 كلم - الفئة المفتوحة للرجال، ضمن «جري الشارقة الخيري»، وتبعه إدوارد سالكيدو، ونيكولاي دينسينكو، وفي فئة السيدات أحرزت لونا موراتي المركز الأول، وتبعتها ليفا فيكيسا وليزا فاريلو.

ونظم مجلس الشارقة الرياضي السباق أمام مسجد الشارقة الكبير، بالتعاون مع مؤسسة القلب الكبير ودائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، والقدرة للخدمات الرياضية، وعدد من الجهات الداعمة، وبمشاركة 335 متسابقاً من الجنسين من مختلف الفئات العمرية، وخصص ريعه لمؤسسة القلب الكبير.

حضر الفعالية وتوج الفائزين، عبدالملك محمد جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، وشارك فيها خالد عبدالله رئيس مجلس ضاحية مويلح وأعضاء المجلس.

وشهد سباق 3 كلم، للفئة المفتوحة للرجال، حصول محمد عبد النبي على المركز الأول، وتبعه أحمد حسن، وعبدالله راشد، وفي الفئة المفتوحة للسيدات، احتلت ريما سانا المركز الأول، وتبعتها لطيفة الفلاسي ولارا هيدوس.

وفي سباق 5 كلم، للفئة المفتوحة للرجال، جاء نوح كويش في المركز الأول، وتبعه ماثيو بلويت وعبدالله المهيري، وفي فئة السيدات أحرزت نوريام اركيبيفا المركز الأول، وإيمانويلا كوستيا المركز الثاني، وجورين ديلا ثالثاً، وفي سباق 1 كلم، جاء محمد عدنان في المركز الأول، وسعيد محمد وصيفاً، وخاطر الشامسي ثالثاً.

وأعرب عبدالملك جاني عن سعادته بنجاح الفعالية التي خصص ريعها لصالح الأعمال الخيرية لمؤسسة القلب الكبير، وأشاد بتفاعل المشاركين والإقبال والحماس من مختلف الفئات السنية، مؤكداً أن هذا الإقبال هو ضمانة ثراء ونجاح مختلف الفعاليات الرياضية المجتمعية التي ينظمها المجلس الرياضي على مدار العام.

وتقدم بالشكر للجهات الداعمة للحدث، منها القيادة العامة لشرطة الشارقة، ودائرة الشؤون الإسلامية، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومركز الشارقة للعمل التطوعي، وبيئة، وذلك لجهودهم المتميزة ودعمهم المتواصل للمجلس وفعالياته المختلفة ومنها جري الشارقة الخيري.