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«فخر أبوظبي» يفرض الأفضلية على «الإمبراطور»

«فخر أبوظبي» يفرض الأفضلية على «الإمبراطور»
2 ابريل 2023 14:15

 
مراد المصري (دبي)

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فرض الجزيرة إيقاع أفضلية الأرقام أمام الوصل، عندما وجه له «ضربة موجعة»، في طموح المنافسة على لقب «دوري أدنوك للمحترفين»، بالفوز عليه 2-1، في مباراة مثيرة، ضمن «الجولة 21» قلب فيها «فخر أبوظبي» الطاولة على المنافس في ملعبه زعبيل، من خلال الإحصائيات التي صبت لمصلحته على الجوانب الفردية والجماعية.
وحقق الجزيرة الفوز رقم 18 خلال 28 مباراة جمعته أمام الوصل في «دوري المحترفين»، ليعادل العين بوصفهما أكثر الفريق حصداً للانتصارات على «الإمبراطور» في دوري المحترفين، كما أنه أصبح أكثر فريق تسجيلاً للأهداف في شباك الوصل برصيد 60 هدفاً، كما أنه أنهى سلسلة «الفهود» من 9 مباريات من دون خسارة، ليكبده الهزيمة في «المحطة العاشرة».
وعزز علي مبخوت رصيده بوصفه الهداف التاريخي المتخصص في زيارة شباك «الفهود» بالوصول إلى «الهدف 12»، والذي احتفل أيضاً بتسجيله «الهدف 200» في الدوري، فيما رفع المغربي أشرف بن شرقي الذي وقع على هدف الفوز، رصيده إلى 5 أهداف هذا الموسم، منها 3 أهداف في شباك الوصل تحديداً، وكان لافتاً أنه سجل الهدف برأسية، ليكون «الرأسي الثاني» فقط الذي يسجله الجزيرة بهذه الطريقة، ليكون أقل فرق «دورينا» هذا الموسم.
ورغم ضربة البداية المبكرة بهدف سجله علي صالح للوصل بعد مرور 56 ثانية فقط، ليصبح ثاني أسرع هدف في البطولة هذا الموسم، فإن أسلوب المدرب الهولندي مارسيل كايزر أثبت فاعليته على مدار الدقائق ال 90 التي وقف خلالها الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب الوصل عاجزاً عن إيجاد الحلول، حيث وصلت نسبة استحواذ الجزيرة إلى 68% مقابل 32% للوصل، وقام لاعبوه ب 606 تمريرات بنسبة نجاح 89.4% مقابل 294 تمريرة للوصل بنسبة نجاح 75.6%.
ويرى عبدالله رمضان لاعب الجزيرة، أن الفوز على الوصل كان بحاجة إلى لعب مباراة قوية أمام فريق ينافس على اللقب، وقال: المباراة بمثابة اعتذار لجماهيرنا عن آخر مباراتين، وطموحنا أن نواصل المضي قدماً فيما تبقى من الموسم الحالي.
وأرجع علي صالح لاعب الوصل، التراجع في الشوط الثاني إلى فقدان التركيز الذي جعل فريقه يستقبل هدفين، وقال: قدمنا شوطاً أول جيداً، ويجب أن نركز في مباراتنا القادمة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام العين، وأشكر جماهير الوصل على حضورها، ونتطلع إلى تعويضهم في المباريات المقبلة.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
الجزيرة
علي مبخوت
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