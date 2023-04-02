330 لاعباً في «دبا تجمعنا»



دبا الفجيرة (وام)



شهدت البطولة الرمضانية للأشبال والبراعم التي ينظمها نادي دبا الفجيرة تحت شعار دبا تجمعنا منافسات قوية بين الفرق المشاركة وحضوراً جماهيرياً متميزاً من أهالي المنطقة، والتي انطلقت بنسختها الأولى بملاعب أكاديمية النادي.

وتهدف البطولة إلى توفير بيئة رياضية مثالية خلال شهر رمضان، واستغلال هذه الأوقات في المنافسات التي تعزز فرص المواهب الرياضية من أبناء المنطقة، ضمن أجواء تنافسية، حيث بلغ عدد المشاركين في البطولة 330 لاعباً يشكلون 22 فريقاً، ضمن فئتين وهي مواليد عام 2009 و2010، وتضم 12 فريقاً، والثانية مواليد 2011 و2012 و2013 وتضم 10 فرق.

وتسعى جميع الفرق الـ 22 لخطف أي نقطة تعزز بها رصيدها من أجل التأهل للدور الثاني من البطولة.

