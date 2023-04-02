البايرن يتجاهل مدربه

برلين (د ب أ)

أكد فريق عمل جوليان ناجلسمان أن بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني، لم يحاول التواصل مع مدربه السابق قبل تسرب نبأ إقالته لوسائل الإعلام. وبحسب شبكة «سكاي سبورتس» فإن «فريق عمل ناجلسمان نفسه تواصل مع المدير الرياضي حسن صالح حميديتش، بعد تداول شائعات عديدة في وسائل الإعلام».

وجاءت هذه التصريحات بعد تأكيد حميديتش أن بايرن حاول عدة مرات الوصول إلى ناجلسمان، بمجرد موافقة توماس توخيل على خلافته في منصب المدير الفني.

وأقيل ناجلسمان من منصبه يوم 24 مارس الماضي، لكن بحسب تقارير صحفية فإن قرار إقالته أتخذ في اليوم السابق له.

وقال أوليفر الرئيس التنفيذي لبايرن، قبل مواجهة القمة أمام بروسيا دورتموند أمس السبت، والتي انتهت بفوز النادي البافاري 4/2، إن مسار الأحداث كان في نهاية المطاف «كارثة» ولكن هذا بسبب حقيقة أن المعلومات قد تسربت إلى وسائل الإعلام.

وأشار: «هذا بالتأكيد لم يصدر عن شخص من داخل النادي، نحن لا نحارب أنفسنا». وأكد أنهم لم يرغبوا في إخبار ناجلسمان «الذي كان لا يزال يقضي أجازته»، بشأن قرار إقالته عبر الهاتف، «كان هناك حاجة ماسة لعقد جلسة محادثات خاصة».

وأضاف: «كان واضحاً منذ البداية أن أول شخص كان ينبغي إخباره هو ناجلسمان، وهذا ما فعلناه حتى بعد التسريبات».