تشافي يثني على برشلونة

برلين (د ب أ- ستاتس بيرفورم)

أثنى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، على الفوز العريض لفريقه على مضيفه إلتشي بأربعة أهداف دون رد بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي مواجهة إلتشي متذيل الترتيب والمهدد بالهبوط، لم يكن هناك كثير من الشكوك حول قدرات برشلونة متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني في فرض تفوقه.

وقال تشافي إنه يؤمن بأن هناك توازناً بين كل الأمور هو الذي سيجلب لقب الدوري الإسباني إلى برشلونة.

وأضاف: «كانت مباراة جيدة للغاية منذ البداية وحتى النهاية، لدينا فريق يضم لاعبين لا يشاركون بالضرورة كثيراً».

وأشار: «لكنهم قدموا مباراة كبيرة، هذا ليس تعريفاً للفريق، لقد قطعنا خطوة أخرى نحو اللقب، اقتربنا، لقد أظهرنا وحدتنا».

وأشاد تشافي بتعدد مهارات عدد من لاعبيه، بمن فيهم إيريك جارسيا الذي شارك في خط الوسط وماركوس ألونسو، الذي شارك في مركز قلب الدفاع. وبالنسبة لفاتي فقد أبدى تشافي سعادته بمستوى اللاعب بعد أسبوع من شكوى والده بشأن ندرة مشاركات نجله مع برشلونة.

وقال تشافي: «أنسو فاتي صنع الفارق، لقد أنهى المباراة منهكاً لكنه قام بمهمة رائعة من أجل الفريق، هدفه جاء بفضل أخلاقيات العمل والموهبة».