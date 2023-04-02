«الثلاثي الأوروبي» إلى «متحف المشاهير»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، أن ثلاثة من أفضل اللاعبين الأوروبيين في التاريخ الألماني ديرك نوفيتسكي والإسباني باو جاسول والفرنسي توني باركر، سيدخلون "متحف" مشاهير الدوري.

وسيكون هؤلاء اللاعبون الثلاثة هم أول من يمنح بلدهم هذا الشرف الأسمى بين نخبة النخبة في الكرة البرتقالية. سيتم إدخالهم في حفل مقرر في 12 أغسطس في سبرينج فيلد بماساتشوستس.

ويعتبر هذا الاندماج استثنائيًا لأن أوروبا ستجد نفسها بقوة لأول مرة في متحف المشاهير، وسيدخل معهم أيضاً دواين وايد الأميركي الوحيد، الذي أكمل رباعية هؤلاء اللاعبين السابقين.

ويعتبر نوفيتسكي هدافًا متمرساً، وهو سادس أفضل هداف في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين (31.560 نقطة في 1522 مباراة) في الموسم العادي. كما أنه أول لاعب أوروبي يُختار أفضل لاعب في الموسم العادي في عام 2007، وساهم في قيادة الفريق الوحيد الذي دافع عن ألوانه دالاس مافريكس (1998-2019) الى اللقب الوحيد في تاريخه في عام 2011.

وتوج جاسول بطلاً للدوري مرتين مع لوس أنجليس ليكرز في عامي 2009 و2010 إلى جانب الراحل كوبي براينت. في الآونة الأخيرة، تم وضع قميصيهما جنبًا إلى جنب على سقف صالة لوس أنجليس، كما أن ابن مدينة برشلونة لديه واحد من أفضل السجلات على المستوى الدولي حيث توج بطلا للعام مرة واحدة عام 2006 وبطلا لأوروبا ثلاث مرات (2009، 2011 و2015).

أما باركر، الفائز ببطولة عام 2013 مع فرنسا، فتوج أربع مرات بطلا للدوري الأميركي (2003 و2005 و2007 و2014) مع سان أنتونيو سبيرز الى جانب تيم دنكن والأرجنتيني مانو جينوبيلي، والأخيران دخلا سابقا متحف المشاهير حيث سيشكل معهما واحدا من "الثلاثة الكبار" الأكثر روعة في التاريخ. كما كان باركر أول لاعب أوروبي يتم اختياره أفضل لاعب في الدور النهائي في عام 2007.

ومن بين الشخصيات الأخرى التي تم اختيارها لدخول متحف المشاهير المدرب الأكثر نجاحاً في الدوري جريج بوبوفيتش بقيادته سان أنتونيو سبيرز إلى اللقب خمس مرات، وكذلك بيكي هامون التي كانت مساعدة له من 2014 إلى 2021، وأصبحت عندما قادته لفترة وجيزة بالوكالة، أول إمرأة مدربة رئيسية لفريق رجال محترف.