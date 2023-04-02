إليوت.. «الفوز 5500»

عصام السيد (أبوظبي)



يواصل عدد قليل جداً من الرياضيين التألق في الملاعب، رغم أنهم يقتربون من «الستين»، إلا أن الفارس المخضرم ستيوارت إليوت أظهر عاماً بعد عام، أن العمر «مجرد رقم»، وجمع خلاله أكثر من 107 ملايين دولار مكاسب مالية.

ويوم الجمعة الماضي عاد الفارس الكندي المولد إلى «دائرة الفوز» على صهوة «مينت فور مي»، بنجاح موسم آخر يدخل به نادي «المايل ستون» بفوزه رقم 5500 في مشاركته رقم 34555، والمركز الثاني أكثر من 4000 مرة.

وقاد إليوت الجواد البالغ 5 سنوات، المولود في ولاية كنتاكي، إلى الصدارة في سباق المضمار العشبي الذي يبلغ طوله 1000 متر، لمصلحة فريق هوفمان فاميلي ريسينج، والمدرب إتش بي جونسون، في مضمار سام هيوستن بارك، ويمثل الفوز «الرقم 49» للفارس إليوت خلال الموسم.

ويتصدر إليوت حالياً بفارق 12 فوزاً، متقدماً على إرنستو فالديز خيمينيز، ويبدو إليوت واثقاً إلى حد ما من حصوله على لقبه الثالث، في مضمار هيوستن شمال غرب هيوستن بأميركا، ولم يكن يدرك أنه يقترب من الإنجاز، حتى أشار ابنه كريستوفر البالغ 16 عاماً إلى ذلك.

ويعرف عشاق السباقات ستيوارت إليوت المولود عام 1965 في تورنتو بكندا من أب فارس وأم تقود خيول الاستعراض، بفوزه على صهوة «سمارتي جونز» في سباق «كنتاكي ديربي» الشهير وبريكنيس ستيكس للفئة الأولى عام 2004.

يذكر أن إليوت أصبح الفارس رقم 36 فقط الذي يسجل 5000 انتصار في مسيرته، عندما فاز مع «باور اند» في السباق الثامن لمسافة 1000 متر في مضمار لون ستار بارك يوم 9 أكتوبر 2020، حين كان في سن الـ 55، وهو نزيل مقصورة الشهرة في سباقات الخيول المهجنة الأصيلة.