الإمارات تستضيف «آسيوية الشطرنج» للهواة



دبي (الاتحاد)



وافق الاتحاد الآسيوي للشطرنج، برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، على استضافة الإمارات لبطولة آسيا للهواة من 26 أغسطس إلى 4 سبتمبر المقبل في دبي، كما تم وضع البطولة في الأجندة الدولية، ومن المتوقع أن يشارك فيها أكثر من 200 لاعب ولاعبة، وتقام البطولة في 4 فئات، تحت 2000 نقطة للذكور والإناث وفئة تحت 1700 نقطة للذكور والإناث.

وقام مجلس إدارة الاتحاد بتشكيلة اللجنة العليا للبطولة برئاسة تريم مطر تريم رئيس الاتحاد، وعبدالكريم المرزوقي نائب رئيس اللجنة المنظمة، وسلطان علي الطاهر مدير البطولة، ويقوم الأخير بتشكيل اللجان العاملة بالبطولة خلال الفترة المقبلة.

وحققت روضة السركال لاعبة منتخبنا الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية الميدالية الفضية لفردي السيدات في بطولة آسيا للشطرنج للهواة للرجال والسيدات، الماضية التي أقيمت في مجمع السلطان قابوس الرياضي بمسقط.

وفازت وديمة الكلباني لاعبة منتخبنا ونادي العين للثقافة والشطرنج، بجائزة أفضل لاعبة مصنفة أقل من 1900 في التصنيف الدولي.

ووجه تريم مطر تريم رئيس الاتحاد الشكر إلى الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان للموافقة على استضافة البطولة، وقال: الحدث الآسيوي مهم للغاية، ونسعى لأن نكون علامة متميزة في التنظيم بخبرة أبناء الإمارات، وليس الحدث الأول أو الأخير واستضافة البطولات تأتي ضمن استراتيجية مجلس إدارة الاتحاد.

وأضاف أن استضافة الحدث له أهداف كثيرة في مقدمتها التأكيد على أن الإمارات مركز لعبة الأذكياء في الشرق الأوسط، وتوفير فرصة احتكاك قوية للاعبين ولاعباتنا مع المدارس الآسيوية المختلفة، وأيضاً البحث عن إنجاز في البطولة يضاف إلى إنجازات اللعبة على المستوى القاري، بالإضافة إلى أن تنظيم البطولة يزيد من خبرة كوادرنا الوطنية، من خلال الدفع بوجوه شابة في اللجان التنظيمية للبطولة لاكتساب الخبرة.