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الوصل وشباب الأهلي إلى «فاصلة السلة»

الوصل وشباب الأهلي إلى «فاصلة السلة»
2 ابريل 2023 12:30

 
علي معالي (دبي)

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حقق الوصل مفاجأة من «العيار الثقيل»، في دوري رجال السلة، بالفوز على شباب الأهلي 79-68، في إياب نصف النهائي، بصالة الوصل في زعبيل، وشهدت مباراة الذهاب على صالة شباب الأهلي تفوق الفرسان 96- 83، وبذلك يتم الاحتكام إلى «مباراة فاصلة»، بصالة شباب الأهلي، في الساعة التاسعة والنصف مساء السبت المقبل.
قدم «الإمبراطور» مباراة كبيرة، تحت قيادة المدرب المخضرم عبدالحميد إبراهيم، والذي أعاد «فهود زعبيل» إلى الواجهة من جديد، بعد ابتعاد لسنوات عن مصاف القمة في السلة، وتفوق «الأصفر» في الربعين الأول والثاني 21- 19، 26- 12، ورجحت كفة «الفرسان» في الربعين الثالث والرابع 22- 19، 15- 13، وجاء الربع الثاني «نقطة تحول» في المباراة، حيث فرض الوصل سيطرته على أحداثة، وجمع فارقاً مريحاً من النقاط جعله ينجح في النهاية في خطف الفوز المهم الذي يعيد إليه أمل التأهل إلى النهائي.
لعب «الفرسان» بقوته الضاربة، سواء سعيد مبارك أو قيس عمر ومحمد مبارك وبراندون، في المقابل قاد «فهود زعبيل» خالد خليفة وراشد أيمن، ومجموعة من المواهب التي أثبتت وجودها هذا الموسم.
من ناحية أخرى، تجرى في الساعة التاسعة من مساء الاثنين قرعة الكؤوس لمسابقات الرجال والسيدات والمراحل السنية «شباب- ناشئين- أشبال- براعم»، موسم 2022- 2023، في مقر الاتحاد بدبي.

دوري السلة
الوصل
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