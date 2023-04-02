«شرطة الشارقة» و«أسبيتر» يتصدران «هوكي الإبداع»

الشارقة (الاتحاد)



تصدر «شرطة الشارقة» و«أسبيتر» اليوم الأول من بطولة الهوكي الرمضانية التي ينظمها الاتحاد في نسختها الثانية في الملعب الرسمي للاتحاد بمدرسة الإبداع الأميركية في الشارقة.

وحضر الافتتاح اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعبد الله سلطان الدح رئيس مجلس إدارة اتحاد الهوكي، وخالد مراد الأمين العام للاتحاد، وأحمد سعيد السويدي رئيس اللجنة الفنية، ومنى الغزال رئيسة اللجنة النسائية.

وشهد اليوم الأول 4 مباريات، حيث فاز «شرطة الشارقة» في مباراتين على «شيما» 5-2 و«جولدن» 7-1 فيما فاز «أسبيتر» على «جولدن» 3-1 و«مرحبا» 8-4.

وتتواصل المباريات يومياً في الملعب نفسه، ويشارك في البطولة 10 فرق، هي «شرطة الشارقة»، «الشعب»، «النسور الذهبية»، «شيما»، «يو تي إس سي»، «لاكنور»، «اسبيتر»، «النمور»، «الإمارات المتحدة» و«داداباي»، وتقام المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد على مجموعتين ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي.

ورصد اتحاد الهوكي برئاسة عبد الله سلطان الدح جوائز عينية ونقدية للفائزين، حيث تم تخصيص 3 جوائز مع كأس للفرق صاحبة المراكز من الأول إلى الثالث، و6 جوائز أخرى لأفضل حارس مرمى، مدافع، هداف البطولة، لاعب ناشئ، الفريق المثالي وأفضل لاعب في الدورة.

وأثنى اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة على الجهد الذي يبذله اتحاد الهوكي، وقال خلال حضوره انطلاقة البطولة، إن بصمات اتحاد الهوكي واضحة على النشاط على مستوى الدولة، لإبراز هذه اللعبة، وإيجاد أوجه الدعم، حتى يواكب نشاطه، واستمرار الدورة الرمضانية للعام الثاني على التوالي، تأكيد على نجاح الاتحاد، والمفترض أن كل المؤسسات تدعم أي اتحاد في الدولة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، حريصة على دعم اتحاد الهوكي، وتمنى أن يمتد التنافس على المستوى الخليجي والعربي، خاصة أن اللعبة تخص فئة معينة في المجتمعات والجنسيات الآسيوية تتميز بها.

وأضاف أن استمرار البطولة مكتسب كبير، والكل متفائل أن يقوم الاتحاد بنشر اللعبة، والنجاح بمنظومة العمل الجماعي، مشيراً إلى أن «شرطة الشارقة» حقق المركز الثاني في النسخة الماضية، ونأمل أن يحصد الأول في النسخة الحالية، والأهم أن تحقق البطولة الأهداف المرسومة لها.